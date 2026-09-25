Τι είναι το Εθνικό Δίκτυο UNESCO GHE για την υγεία και την ευεξία των εφήβων

Η Καθηγήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ, Συντονίστρια και Εθνική Εκπρόσωπος UNESCO GHE, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, κυρία Άρτεμις Κ. Τσίτσικα, περιγράφει τις ανάγκες που καλείται να καλύψει το νέο δίκτυο, τα δυνατά σημεία αλλά και τις προκλήσεις του, καθώς και το όραμά της για τις υπηρεσίες υγείας των νέων στη χώρα