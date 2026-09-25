Τι είναι το Εθνικό Δίκτυο UNESCO GHE για την υγεία και την ευεξία των εφήβων
Τι είναι το Εθνικό Δίκτυο UNESCO GHE για την υγεία και την ευεξία των εφήβων
Η Καθηγήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ, Συντονίστρια και Εθνική Εκπρόσωπος UNESCO GHE, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, κυρία Άρτεμις Κ. Τσίτσικα, περιγράφει τις ανάγκες που καλείται να καλύψει το νέο δίκτυο, τα δυνατά σημεία αλλά και τις προκλήσεις του, καθώς και το όραμά της για τις υπηρεσίες υγείας των νέων στη χώρα
Η δημιουργία του Εθνικού Δικτύου UNESCO GHE και των Κέντρων Ευεξίας για Εφήβους έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στις υπηρεσίες υγείας για τους προεφήβους, τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες.
Στη χώρα μας δεν υπάρχουν υπηρεσίες που απευθύνονται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των προεφήβων, εφήβων και νεαρών ενηλίκων (8-19 ετών), η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες και αποτελεί τον «καθρέφτη» της κοινωνίας στην οποία ζουν και αναπτύσσονται. Οι ίδιοι οι νέοι δεν γνωρίζουν πώς να διεκδικήσουν τις υπηρεσίες που τους αφορούν, ενώ το οικογενειακό περιβάλλον βρίσκεται μάλλον σε αμηχανία, θεωρώντας την υγεία δεδομένη, και δίνοντας έμφαση κυρίως στις σχολικές και άλλες δραστηριότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στη χώρα μας δεν υπάρχουν υπηρεσίες που απευθύνονται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των προεφήβων, εφήβων και νεαρών ενηλίκων (8-19 ετών), η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες και αποτελεί τον «καθρέφτη» της κοινωνίας στην οποία ζουν και αναπτύσσονται. Οι ίδιοι οι νέοι δεν γνωρίζουν πώς να διεκδικήσουν τις υπηρεσίες που τους αφορούν, ενώ το οικογενειακό περιβάλλον βρίσκεται μάλλον σε αμηχανία, θεωρώντας την υγεία δεδομένη, και δίνοντας έμφαση κυρίως στις σχολικές και άλλες δραστηριότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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