Οι εργαζόμενοι με ημικρανία «κοστίζουν» στην Ελλάδα 5,56 δισ. ευρώ τον χρόνο

Η ημικρανία δεν είναι «απλώς ένας πονοκέφαλος», αλλά μια νόσος με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, που για την Ελλάδα μεταφράζονται σε απώλεια παραγωγικότητας 5,56 δισ. ευρώ το 2024