Οι εργαζόμενοι με ημικρανία «κοστίζουν» στην Ελλάδα 5,56 δισ. ευρώ τον χρόνο
Οι εργαζόμενοι με ημικρανία «κοστίζουν» στην Ελλάδα 5,56 δισ. ευρώ τον χρόνο
Η ημικρανία δεν είναι «απλώς ένας πονοκέφαλος», αλλά μια νόσος με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, που για την Ελλάδα μεταφράζονται σε απώλεια παραγωγικότητας 5,56 δισ. ευρώ το 2024
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης για την Ημικρανία (12/9), και την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ημικρανία 2026, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος συμμετέχει στη διεθνή προσπάθεια να γίνει η ημικρανία περισσότερο ορατή, καλύτερα κατανοητή και να πάψει να αντιμετωπίζεται ως «απλώς ένας πονοκέφαλος». Ο Σύλλογος καλεί τους ανθρώπους που ζουν με ημικρανία να ενημερωθούν, να μιλήσουν ανοιχτά για την εμπειρία τους και να αξιοποιήσουν εργαλεία που μπορούν να διευκολύνουν τη συζήτηση με τον γιατρό τους.
Η φετινή περίοδος ευαισθητοποίησης βρίσκει την κοινότητα της ημικρανίας σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Νέα δεδομένα αποτυπώνουν, πλέον, με μεγαλύτερη σαφήνεια το κοινωνικό και οικονομικό φορτίο της νόσου, την ίδια στιγμή που οργανώσεις ασθενών από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο ενώνουν τις φωνές τους μέσα από το The Migraine Movement, μεταφέροντας στο προσκήνιο όχι μόνο τους αριθμούς, αλλά κυρίως τις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων που ζουν με ημικρανία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η φετινή περίοδος ευαισθητοποίησης βρίσκει την κοινότητα της ημικρανίας σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Νέα δεδομένα αποτυπώνουν, πλέον, με μεγαλύτερη σαφήνεια το κοινωνικό και οικονομικό φορτίο της νόσου, την ίδια στιγμή που οργανώσεις ασθενών από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο ενώνουν τις φωνές τους μέσα από το The Migraine Movement, μεταφέροντας στο προσκήνιο όχι μόνο τους αριθμούς, αλλά κυρίως τις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων που ζουν με ημικρανία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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