Επιτρέπεται η παρασκευή διαλύματος μέθης σε ιδιωτικό φαρμακείο; Η ανακοίνωση του ΠΦΣ
YGEIAMOU.GR
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) Φάρμακα

Επιτρέπεται η παρασκευή διαλύματος μέθης σε ιδιωτικό φαρμακείο; Η ανακοίνωση του ΠΦΣ

Ο ΠΦΣ διευκρινίζει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα εργαστήρια των ιδιωτικών φαρμακείων μπορούν να παρασκευάζουν γαληνικά φάρμακα, αλλά όχι στείρα διαλύματα ή άλλες στείρες φαρμακοτεχνικές μορφές

Επιτρέπεται η παρασκευή διαλύματος μέθης σε ιδιωτικό φαρμακείο; Η ανακοίνωση του ΠΦΣ
ygeiamou.gr team
Ανακοίνωση σε σχέση με τη δυνατότητα ή όχι των εργαστηρίων των φαρμακείων να παράγουν φαρμακευτικά σκευάσματα εξέδωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

Όπως σημειώνει, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα το Ν. 1963/1991 (Α΄ 138) και το Π.Δ. 312/1992 (Α΄ 157), ως ισχύουν, χορηγείται στο ιδιωτικό φαρμακείο άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, κατόπιν επιθεωρήσεως κατά την οποία ελέγχονται ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει η φαρμακευτική νομοθεσία, στην οποία περιλαμβάνονται και εκείνες για το εργαστήριο του φαρμακείου.

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ygeiamou.gr team
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