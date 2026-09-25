Επιτρέπεται η παρασκευή διαλύματος μέθης σε ιδιωτικό φαρμακείο; Η ανακοίνωση του ΠΦΣ

Ο ΠΦΣ διευκρινίζει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα εργαστήρια των ιδιωτικών φαρμακείων μπορούν να παρασκευάζουν γαληνικά φάρμακα, αλλά όχι στείρα διαλύματα ή άλλες στείρες φαρμακοτεχνικές μορφές