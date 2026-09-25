Προσοχή σε «θαυματουργές θεραπείες» που βάζουν σε κίνδυνο την όραση – Οι οφθαλμίατροι προειδοποιούν
Προσοχή σε «θαυματουργές θεραπείες» που βάζουν σε κίνδυνο την όραση – Οι οφθαλμίατροι προειδοποιούν
Ιριδοδιάγνωση, «ασκήσεις» που υπόσχονται κατάργηση των γυαλιών, αναπόδεικτες θεραπείες και κοσμητικές επεμβάσεις στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας
Σαφή προειδοποίηση για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις που αφορούν στην υγεία των ματιών απευθύνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), εφιστώντας την προσοχή των πολιτών σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες διαγνώσεις, καθυστερημένη αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων ή ακόμη και μόνιμες βλάβες στην όραση.
Ιριδοδιάγνωση, «ασκήσεις» που υπόσχονται θεραπεία της μυωπίας, της πρεσβυωπίας ή του αστιγματισμού, «αναγεννητικές» θεραπείες και σκευάσματα από το διαδίκτυο, αλλά και επεμβάσεις για την αλλαγή του χρώματος των ματιών βρίσκονται μεταξύ των πρακτικών για τις οποίες προειδοποιούν οι οφθαλμίατροι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ιριδοδιάγνωση, «ασκήσεις» που υπόσχονται θεραπεία της μυωπίας, της πρεσβυωπίας ή του αστιγματισμού, «αναγεννητικές» θεραπείες και σκευάσματα από το διαδίκτυο, αλλά και επεμβάσεις για την αλλαγή του χρώματος των ματιών βρίσκονται μεταξύ των πρακτικών για τις οποίες προειδοποιούν οι οφθαλμίατροι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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