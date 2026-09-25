Προσοχή σε «θαυματουργές θεραπείες» που βάζουν σε κίνδυνο την όραση – Οι οφθαλμίατροι προειδοποιούν
YGEIAMOU.GR
Απώλεια όρασης Μυωπία Όραση Μάτια

Προσοχή σε «θαυματουργές θεραπείες» που βάζουν σε κίνδυνο την όραση – Οι οφθαλμίατροι προειδοποιούν

Ιριδοδιάγνωση, «ασκήσεις» που υπόσχονται κατάργηση των γυαλιών, αναπόδεικτες θεραπείες και κοσμητικές επεμβάσεις στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας

Προσοχή σε «θαυματουργές θεραπείες» που βάζουν σε κίνδυνο την όραση – Οι οφθαλμίατροι προειδοποιούν
ygeiamou.gr team
Σαφή προειδοποίηση για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις που αφορούν στην υγεία των ματιών απευθύνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), εφιστώντας την προσοχή των πολιτών σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες διαγνώσεις, καθυστερημένη αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων ή ακόμη και μόνιμες βλάβες στην όραση.

Ιριδοδιάγνωση, «ασκήσεις» που υπόσχονται θεραπεία της μυωπίας, της πρεσβυωπίας ή του αστιγματισμού, «αναγεννητικές» θεραπείες και σκευάσματα από το διαδίκτυο, αλλά και επεμβάσεις για την αλλαγή του χρώματος των ματιών βρίσκονται μεταξύ των πρακτικών για τις οποίες προειδοποιούν οι οφθαλμίατροι.

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ygeiamou.gr team
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