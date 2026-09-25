Καρκίνος: 4,8 εκατ. λιγότεροι θάνατοι – Οι εξελίξεις που αλλάζουν τη μάχη με τη νόσο

Από τις 11 νέες αντικαρκινικές θεραπείες που εγκρίθηκαν μέσα σε έναν χρόνο έως την τεχνητή νοημοσύνη και τα εξατομικευμένα εμβόλια: Το AACR Cancer Progress Report 2026 αποτυπώνει πόσο έχει αλλάξει η μάχη με τον καρκίνο