Καρκίνος: 4,8 εκατ. λιγότεροι θάνατοι – Οι εξελίξεις που αλλάζουν τη μάχη με τη νόσο
Καρκίνος: 4,8 εκατ. λιγότεροι θάνατοι – Οι εξελίξεις που αλλάζουν τη μάχη με τη νόσο
Από τις 11 νέες αντικαρκινικές θεραπείες που εγκρίθηκαν μέσα σε έναν χρόνο έως την τεχνητή νοημοσύνη και τα εξατομικευμένα εμβόλια: Το AACR Cancer Progress Report 2026 αποτυπώνει πόσο έχει αλλάξει η μάχη με τον καρκίνο
Η έρευνα για τον καρκίνο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, μεταμορφώνοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες προλαμβάνουν, διαγιγνώσκουν και αντιμετωπίζουν τη νόσο. Έλληνες γιατροί αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα δεκαετιών έρευνας είναι πλέον μετρήσιμα και στις ΗΠΑ οι θάνατοι μειώθηκαν.
Την σημαντική πρόοδο αποτυπώνει το Cancer Progress Report 2026 της American Association for Cancer Research (AACR), η 16η ετήσια έκθεση που συγκεντρώνει τα νεότερα δεδομένα για την επίπτωση, τη θνησιμότητα και την επιβίωση από τον καρκίνο και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της βασικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις επιστημονικές εξελίξεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της ογκολογίας, από την τεχνητή νοημοσύνη και την υγρή βιοψία έως τα αντικαρκινικά εμβόλια και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο RNA.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Την σημαντική πρόοδο αποτυπώνει το Cancer Progress Report 2026 της American Association for Cancer Research (AACR), η 16η ετήσια έκθεση που συγκεντρώνει τα νεότερα δεδομένα για την επίπτωση, τη θνησιμότητα και την επιβίωση από τον καρκίνο και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της βασικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις επιστημονικές εξελίξεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της ογκολογίας, από την τεχνητή νοημοσύνη και την υγρή βιοψία έως τα αντικαρκινικά εμβόλια και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο RNA.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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