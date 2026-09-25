Ύπνος: Γιατί το φθινόπωρο νυστάζουμε νωρίτερα και ξυπνάμε δυσκολότερα – Πώς θα το διορθώσουμε
Ύπνος: Γιατί το φθινόπωρο νυστάζουμε νωρίτερα και ξυπνάμε δυσκολότερα – Πώς θα το διορθώσουμε
Λιγότερο φως, χαμηλότερες θερμοκρασίες και αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες επηρεάζουν το βιολογικό μας ρολόι - Μια ειδικός εξηγεί πώς θα προσαρμοστούμε ομαλότερα στη νέα, πιο σκοτεινή εποχή
Το ξυπνητήρι χτυπά πριν τις 7. Έξω είναι ακόμα σκοτεινά και το κρεβάτι μοιάζει πιο δελεαστικό από ποτέ. Την ίδια στιγμή, το βράδυ η νύστα μπορεί να μας επισκέπτεται νωρίτερα απ’ ό,τι πριν από λίγες εβδομάδες. Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο δεν αλλάζει μόνο τον καιρό και τη διάρκεια της ημέρας. Επηρεάζει και τον ύπνο μας, καθώς το λιγότερο φυσικό φως, η πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας μετακινούν σταδιακά τους ρυθμούς του οργανισμού.
Η γιατρός δρ Kat Lederle, ειδικός στον ύπνο και τον κιρκάδιο ρυθμό εξηγεί τι αλλάζει αυτή την εποχή και ποιες μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν ευκολότερη την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η γιατρός δρ Kat Lederle, ειδικός στον ύπνο και τον κιρκάδιο ρυθμό εξηγεί τι αλλάζει αυτή την εποχή και ποιες μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν ευκολότερη την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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