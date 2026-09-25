Ύπνος: Γιατί το φθινόπωρο νυστάζουμε νωρίτερα και ξυπνάμε δυσκολότερα – Πώς θα το διορθώσουμε

Λιγότερο φως, χαμηλότερες θερμοκρασίες και αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες επηρεάζουν το βιολογικό μας ρολόι - Μια ειδικός εξηγεί πώς θα προσαρμοστούμε ομαλότερα στη νέα, πιο σκοτεινή εποχή