Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μας αφανίσει; 5 τρομακτικά σενάρια για το μέλλον

Από μια ανεξέλεγκτη υπερ-ευφυΐα έως έναν πυρηνικό πόλεμο και την πλήρη κοινωνική αποσταθεροποίηση - Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης εξετάζει το πώς θα μπορούσε η ΤΝ να εξελιχθεί σε υπαρξιακή απειλή