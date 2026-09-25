Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μας αφανίσει; 5 τρομακτικά σενάρια για το μέλλον
Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μας αφανίσει; 5 τρομακτικά σενάρια για το μέλλον
Από μια ανεξέλεγκτη υπερ-ευφυΐα έως έναν πυρηνικό πόλεμο και την πλήρη κοινωνική αποσταθεροποίηση - Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης εξετάζει το πώς θα μπορούσε η ΤΝ να εξελιχθεί σε υπαρξιακή απειλή
Η συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ, ΑΙ) δεν αφορά πια μόνο το πόσο γρήγορα μπορεί να γράψει, να προγραμματίσει ή να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα. Όλο και συχνότερα επιστρέφει ένα πολύ πιο… σκοτεινό ερώτημα: Θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη επιβίωση;
Το ερώτημα ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν αντιμετωπίζεται, όμως, έτσι από όλους όσοι εργάζονται στην αιχμή της τεχνολογίας.
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Το ερώτημα ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν αντιμετωπίζεται, όμως, έτσι από όλους όσοι εργάζονται στην αιχμή της τεχνολογίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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