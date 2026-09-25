Ένας 16χρονος θυμάται σχεδόν τα πάντα από τη νηπιακή ηλικία του – Ο έφηβος KCL με το σπάνιο χάρισμα
Ένας 16χρονος θυμάται σχεδόν τα πάντα από τη νηπιακή ηλικία του – Ο έφηβος KCL με το σπάνιο χάρισμα
Η περίπτωση ενός έφηβου που μπορεί να ανακαλέσει με εκπληκτική ακρίβεια ημερομηνίες και γεγονότα της ζωής του βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν μια εξαιρετικά σπάνια μορφή μνήμης
Πόσο καλά θυμάστε τι κάνατε μια τυχαία ημέρα πριν από μερικά χρόνια; Για τους περισσότερους ανθρώπους, η ερώτηση είναι σχεδόν αδύνατο να απαντηθεί. Όχι όμως για έναν 16χρονο, ο οποίος μπορεί να ανακαλεί με εντυπωσιακή ακρίβεια ημερομηνίες και περιστατικά της προσωπικής του ζωής. Η εξαιρετική του μνήμη κίνησε το ενδιαφέρον επιστημόνων, οι οποίοι μελέτησαν την περίπτωσή του και διαπίστωσαν κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον: οι αναμνήσεις του παρελθόντος εμφανίζονται πολύ συχνά στο μυαλό του αυθόρμητα, χωρίς καν να προσπαθεί να θυμηθεί.
Η μελέτη περίπτωσης, που δημοσιεύθηκε στο Cortex, αφορά τη λεγόμενη Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM), μια εξαιρετικά σπάνια ικανότητα κατά την οποία ένας άνθρωπος μπορεί να θυμάται γεγονότα της ζωής του με ασυνήθιστη λεπτομέρεια και ακρίβεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη περίπτωσης, που δημοσιεύθηκε στο Cortex, αφορά τη λεγόμενη Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM), μια εξαιρετικά σπάνια ικανότητα κατά την οποία ένας άνθρωπος μπορεί να θυμάται γεγονότα της ζωής του με ασυνήθιστη λεπτομέρεια και ακρίβεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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