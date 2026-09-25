Ένας 16χρονος θυμάται σχεδόν τα πάντα από τη νηπιακή ηλικία του – Ο έφηβος KCL με το σπάνιο χάρισμα

Η περίπτωση ενός έφηβου που μπορεί να ανακαλέσει με εκπληκτική ακρίβεια ημερομηνίες και γεγονότα της ζωής του βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν μια εξαιρετικά σπάνια μορφή μνήμης