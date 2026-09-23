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Έρχονται 12 νέα φάρμακα για άσθμα, καρκίνο και ρευματοειδή αρθρίτιδα – Ποιες άλλες νόσους αφορούν
YGEIAMOU.GR
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων Νέες Θεραπείες

Έρχονται 12 νέα φάρμακα για άσθμα, καρκίνο και ρευματοειδή αρθρίτιδα – Ποιες άλλες νόσους αφορούν

Η αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων πρότεινε την έγκριση 12 νέων φαρμάκων, μεταξύ άλλων για αιμορροφιλία, καρκίνους, μυασθένεια gravis και δερματικές παθήσεις. Παράλληλα, έδωσε θετικές γνωμοδοτήσεις για νέο εμβόλιο κατά της λύσσας, καθώς και για βιοομοειδή και γενόσημα φάρμακα

Έρχονται 12 νέα φάρμακα για άσθμα, καρκίνο και ρευματοειδή αρθρίτιδα – Ποιες άλλες νόσους αφορούν
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) πρότεινε την έγκριση 12 νέων φαρμάκων.

Η επιτροπή συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το μονοκλωνικό αντίσωμα denecimig, για την πρόληψη επεισοδίων αιμορραγίας σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α, μια κληρονομική διαταραχή της πήξης του αίματος που προκαλείται από την έλλειψη του παράγοντα VIII, μιας πρωτεΐνης που βοηθά το αίμα να πήζει.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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