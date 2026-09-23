Έρχονται 12 νέα φάρμακα για άσθμα, καρκίνο και ρευματοειδή αρθρίτιδα – Ποιες άλλες νόσους αφορούν

Η αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων πρότεινε την έγκριση 12 νέων φαρμάκων, μεταξύ άλλων για αιμορροφιλία, καρκίνους, μυασθένεια gravis και δερματικές παθήσεις. Παράλληλα, έδωσε θετικές γνωμοδοτήσεις για νέο εμβόλιο κατά της λύσσας, καθώς και για βιοομοειδή και γενόσημα φάρμακα