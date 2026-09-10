Τέλος πατατάκια και σοκολάτες στα σχολικά κυλικεία – Η λίστα με τα απαγορευμένα σνακ
YGEIAMOU.GR
Αλλαντικά Γλυκά Σχολικά κυλικεία Υγιεινά σνακ Υπουργείο Υγείας

Τέλος πατατάκια και σοκολάτες στα σχολικά κυλικεία – Η λίστα με τα απαγορευμένα σνακ

Η νέα σχολική χρονιά φέρνει αυστηρότερους κανόνες στα σχολικά κυλικεία, με περισσότερες υγιεινές επιλογές και απαγορεύσεις σε αλλαντικά, αναψυκτικά και επεξεργασμένα τρόφιμα

Τέλος πατατάκια και σοκολάτες στα σχολικά κυλικεία – Η λίστα με τα απαγορευμένα σνακ
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και μαζί με τον ενθουσιασμό επανένωσης με φίλους και συμμαθητές έρχεται και η καθημερινότητα με πρόγραμμα, πιο αυστηρό σε σχέση με τις καλοκαιρινές συνήθειες. Σε πρόγραμμα μπαίνει η διατροφή παιδιών και εφήβων, με τα σχολικά κυλικεία να ανοίγουν έχοντας στα ράφια τους υγιεινές επιλογές σνακ και ατομικών γευμάτων.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας, που πλέον έχει γίνει «μάστιγα» και τα Ελληνόπουλα έχουν εμφανώς μεγαλύτερο πρόβλημα με το βάρος τους συγκριτικά με τα παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αυτή θα είναι η πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες στα σχολικά κυλικεία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης