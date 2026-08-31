Γεμάτες ζάχαρη πολλές δημοφιλείς βρεφικές τροφές – Τι να κάνουν οι γονείς
Γεμάτες ζάχαρη πολλές δημοφιλείς βρεφικές τροφές – Τι να κάνουν οι γονείς
Νέα ανάλυση βρεφικών τροφών σε σακουλάκια με στόμιο εντόπισε υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και πολύ λεία υφή – Γιατί οι επιστήμονες ζητούν επανεξέταση της σήμανσής τους
Μικρά, εύχρηστα, χωρούν παντού και ένα μωρό μπορεί να φάει το περιεχόμενό τους σχεδόν χωρίς βοήθεια. Τα γνωστά σακουλάκια βρεφικής τροφής με στόμιο έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στους γονείς, κυρίως επειδή προσφέρουν μια γρήγορη λύση όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού.
Μια νέα ανάλυση, όμως, υποστηρίζει ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα απέχουν αρκετά από αυτό που θα περίμενε κανείς από μια θρεπτική συμπληρωματική τροφή για ένα βρέφος. Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο Archives of Disease in Childhood, αρκετά μοιάζουν περισσότερο, από διατροφικής πλευράς, με γλυκά φρουτένια ροφήματα ή smoothies παρά με τροφές κατάλληλες για τη σταδιακή μετάβαση ενός μωρού από το γάλα στις στερεές τροφές.
Και το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη ζάχαρη. Οι ερευνητές προβληματίζονται και για την υφή τους.
Τι εξέτασαν οι ερευνητές
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα ανάλυση, όμως, υποστηρίζει ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα απέχουν αρκετά από αυτό που θα περίμενε κανείς από μια θρεπτική συμπληρωματική τροφή για ένα βρέφος. Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο Archives of Disease in Childhood, αρκετά μοιάζουν περισσότερο, από διατροφικής πλευράς, με γλυκά φρουτένια ροφήματα ή smoothies παρά με τροφές κατάλληλες για τη σταδιακή μετάβαση ενός μωρού από το γάλα στις στερεές τροφές.
Και το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη ζάχαρη. Οι ερευνητές προβληματίζονται και για την υφή τους.
Τι εξέτασαν οι ερευνητές
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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