Έλληνες ερευνητές σε μελέτη που «βλέπει» με ΑΙ ίχνη καρκίνου μαστού έως και 6 χρόνια νωρίτερα

Δύο Έλληνες επιστήμονες συμμετέχουν στη διεθνή ερευνητική ομάδα που εξέτασε εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αναγνωρίζει στη μαστογραφία ανεπαίσθητες ενδείξεις πολύ πριν από τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού