Έλληνες ερευνητές σε μελέτη που «βλέπει» με ΑΙ ίχνη καρκίνου μαστού έως και 6 χρόνια νωρίτερα
Έλληνες ερευνητές σε μελέτη που «βλέπει» με ΑΙ ίχνη καρκίνου μαστού έως και 6 χρόνια νωρίτερα
Δύο Έλληνες επιστήμονες συμμετέχουν στη διεθνή ερευνητική ομάδα που εξέτασε εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αναγνωρίζει στη μαστογραφία ανεπαίσθητες ενδείξεις πολύ πριν από τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού
Μπορεί μία μαστογραφία που σήμερα χαρακτηρίζεται αρνητική να κρύβει ήδη πολύ πρώιμα σημάδια ενός καρκίνου που θα διαγνωστεί αρκετά χρόνια αργότερα; Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η Tεχνητή Nοημοσύνη ενδέχεται να μπορεί να εντοπίσει ορισμένα από αυτά τα ανεπαίσθητα «ίχνη», τα οποία δεν οδηγούν ακόμη σε διάγνωση, αλλά θα μπορούσαν στο μέλλον να λειτουργήσουν ως μία έγκαιρη προειδοποίηση για καρκίνο του μαστού.
Στη διεθνή ερευνητική ομάδα συμμετέχουν και δύο Έλληνες επιστήμονες, ο ακτινολόγος κ. Παντελής Γιαλιάς και η ερευνήτρια κυρία Αποστολία Τσιρίκογλου.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Radiology της Radiological Society of North America (RSNA), εξέτασε κατά πόσο εμπορικά συστήματα Tεχνητής Nοημοσύνης μπορούν να αναγνωρίσουν στη μαστογραφία ενδείξεις καρκίνου του μαστού αρκετά χρόνια πριν η νόσος γίνει κλινικά ανιχνεύσιμη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στη διεθνή ερευνητική ομάδα συμμετέχουν και δύο Έλληνες επιστήμονες, ο ακτινολόγος κ. Παντελής Γιαλιάς και η ερευνήτρια κυρία Αποστολία Τσιρίκογλου.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Radiology της Radiological Society of North America (RSNA), εξέτασε κατά πόσο εμπορικά συστήματα Tεχνητής Nοημοσύνης μπορούν να αναγνωρίσουν στη μαστογραφία ενδείξεις καρκίνου του μαστού αρκετά χρόνια πριν η νόσος γίνει κλινικά ανιχνεύσιμη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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