Χιλιάδες ασθενείς με εγκεφαλικό έχουν σωθεί χάρη στην τηλεϊατρική σε Κω, Σύρο, Χανιά – Αποκλειστικό του ygeiamou

Η τηλε-νευρολογία σε τρία ελληνικά νησιά βοηθά στην άμεση αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων από απόσταση, μειώνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις την ανάγκη διακομιδής ασθενών