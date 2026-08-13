Τομ Χόλαντ: Η 20λεπτη προπόνηση του Spider-Man – Δημοσιογράφος τη δοκίμασε και αποκάλυψε τι έγινε
YGEIAMOU.GR
Μυϊκή ενδυνάμωση Crossfit Tom Holland

Τομ Χόλαντ: Η 20λεπτη προπόνηση του Spider-Man – Δημοσιογράφος τη δοκίμασε και αποκάλυψε τι έγινε

Μπορούν 20 λεπτά και 3 ασκήσεις με το βάρος του σώματος να προσφέρουν μια πραγματικά απαιτητική προπόνηση; Ένας fitness δημοσιογράφος αποφάσισε να το διαπιστώσει στην πράξη - και ήταν πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο περίμενε

Τομ Χόλαντ: Η 20λεπτη προπόνηση του Spider-Man – Δημοσιογράφος τη δοκίμασε και αποκάλυψε τι έγινε
Μαρία Κοτοπούλη
Κάθε νέα ταινία με υπερήρωες κάνει τους θεατές να αναρωτιούνται: Πώς καταφέρνουν οι πρωταγωνιστές να αποκτούν μέσα σε λίγους μήνες τα εντυπωσιακά, μυώδη σώματα που βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη;

Αυτή τη φορά, τα βλέμματα στρέφονται στον Tom Holland, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man στο «Spider-Man: Καινούργια Μέρα». Οι θαυμαστές του ηθοποιού έχουν ήδη παρατηρήσει τη σημαντική αλλαγή στη σωματική του διάπλαση σε σχέση με την προηγούμενη ταινία του franchise.

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Μαρία Κοτοπούλη
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