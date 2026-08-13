Τομ Χόλαντ: Η 20λεπτη προπόνηση του Spider-Man – Δημοσιογράφος τη δοκίμασε και αποκάλυψε τι έγινε

Μπορούν 20 λεπτά και 3 ασκήσεις με το βάρος του σώματος να προσφέρουν μια πραγματικά απαιτητική προπόνηση; Ένας fitness δημοσιογράφος αποφάσισε να το διαπιστώσει στην πράξη - και ήταν πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο περίμενε