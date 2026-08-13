Τομ Χόλαντ: Η 20λεπτη προπόνηση του Spider-Man – Δημοσιογράφος τη δοκίμασε και αποκάλυψε τι έγινε
Τομ Χόλαντ: Η 20λεπτη προπόνηση του Spider-Man – Δημοσιογράφος τη δοκίμασε και αποκάλυψε τι έγινε
Μπορούν 20 λεπτά και 3 ασκήσεις με το βάρος του σώματος να προσφέρουν μια πραγματικά απαιτητική προπόνηση; Ένας fitness δημοσιογράφος αποφάσισε να το διαπιστώσει στην πράξη - και ήταν πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο περίμενε
Κάθε νέα ταινία με υπερήρωες κάνει τους θεατές να αναρωτιούνται: Πώς καταφέρνουν οι πρωταγωνιστές να αποκτούν μέσα σε λίγους μήνες τα εντυπωσιακά, μυώδη σώματα που βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη;
Αυτή τη φορά, τα βλέμματα στρέφονται στον Tom Holland, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man στο «Spider-Man: Καινούργια Μέρα». Οι θαυμαστές του ηθοποιού έχουν ήδη παρατηρήσει τη σημαντική αλλαγή στη σωματική του διάπλαση σε σχέση με την προηγούμενη ταινία του franchise.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτή τη φορά, τα βλέμματα στρέφονται στον Tom Holland, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man στο «Spider-Man: Καινούργια Μέρα». Οι θαυμαστές του ηθοποιού έχουν ήδη παρατηρήσει τη σημαντική αλλαγή στη σωματική του διάπλαση σε σχέση με την προηγούμενη ταινία του franchise.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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