«Μη με κοιτάς, ντρέπομαι!» – Γιατί οι άνθρωποι που κοκκινίζουν εύκολα φαίνονται πιο ειλικρινείς
«Μη με κοιτάς, ντρέπομαι!» – Γιατί οι άνθρωποι που κοκκινίζουν εύκολα φαίνονται πιο ειλικρινείς
Το κοκκίνισμα είναι μία από τις πιο αυθεντικές αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος: Δεν ελέγχεται, δεν προσποιείται και, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να λειτουργεί ως σήμα ειλικρίνειας, μεταμέλειας και εμπιστοσύνης
Ένα απρόσμενο κομπλιμέντο. Ένα λάθος μπροστά σε πολλούς. Μια αμήχανη σιωπή που μοιάζει να κρατά περισσότερο απ’ όσο πραγματικά διαρκεί. Και ξαφνικά, πριν προλάβουμε να σκεφτούμε τι συμβαίνει, το πρόσωπο θερμαίνεται και το χρώμα του αλλάζει.
Το κοκκίνισμα είναι από εκείνες τις αντιδράσεις του σώματος που μοιάζουν να φωνάζουν όσα εμείς θα προτιμούσαμε να κρύψουμε. Δεν εμφανίζεται κατά παραγγελία και δύσκολα αναστέλλεται με τη θέληση. Αυτή ακριβώς η αδυναμία ελέγχου, όμως, μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη αξία του: Aποτελεί ένα από τα πιο ειλικρινή κοινωνικά σήματα που διαθέτει ο άνθρωπος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το κοκκίνισμα είναι από εκείνες τις αντιδράσεις του σώματος που μοιάζουν να φωνάζουν όσα εμείς θα προτιμούσαμε να κρύψουμε. Δεν εμφανίζεται κατά παραγγελία και δύσκολα αναστέλλεται με τη θέληση. Αυτή ακριβώς η αδυναμία ελέγχου, όμως, μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη αξία του: Aποτελεί ένα από τα πιο ειλικρινή κοινωνικά σήματα που διαθέτει ο άνθρωπος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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