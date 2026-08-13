«Μη με κοιτάς, ντρέπομαι!» – Γιατί οι άνθρωποι που κοκκινίζουν εύκολα φαίνονται πιο ειλικρινείς

Το κοκκίνισμα είναι μία από τις πιο αυθεντικές αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος: Δεν ελέγχεται, δεν προσποιείται και, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να λειτουργεί ως σήμα ειλικρίνειας, μεταμέλειας και εμπιστοσύνης