Εμβόλια: Οι 3 νέες προτεραιότητες ΕΜΑ και ECDC για γρίπη, πνευμονιόκοκκο και HPV
Εμβόλια: Οι 3 νέες προτεραιότητες ΕΜΑ και ECDC για γρίπη, πνευμονιόκοκκο και HPV
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και το ECDC επικαιροποιούν την έρευνα για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των εμβολίων, με έμφαση σε γρίπη, πνευμονιόκοκκο και ιό HPV
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) να επικαιροποιούν την ερευνητική ατζέντα της πλατφόρμας Vaccine Monitoring Platform (VMP). Η νέα έκδοση, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2026, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη επικαιροποίηση σε σχέση με τη δημοσίευση της αρχικής ατζέντας το 2023.
Στόχος της VMP είναι η παραγωγή ανεξάρτητων δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο για τη χρήση, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στα προγράμματα ανοσοποίησης της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η νέα ατζέντα βασίστηκε σε επιστημονική βιβλιογραφία, την εξέλιξη των νέων εμβολίων και τις ανάγκες που εντοπίστηκαν από την αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή. Το ίδιο το έγγραφο χαρακτηρίζεται «ζωντανό», ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες επιδημιολογικές συνθήκες και ανάγκες.
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Στόχος της VMP είναι η παραγωγή ανεξάρτητων δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο για τη χρήση, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στα προγράμματα ανοσοποίησης της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η νέα ατζέντα βασίστηκε σε επιστημονική βιβλιογραφία, την εξέλιξη των νέων εμβολίων και τις ανάγκες που εντοπίστηκαν από την αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή. Το ίδιο το έγγραφο χαρακτηρίζεται «ζωντανό», ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες επιδημιολογικές συνθήκες και ανάγκες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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