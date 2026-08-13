Εμβόλια: Οι 3 νέες προτεραιότητες ΕΜΑ και ECDC για γρίπη, πνευμονιόκοκκο και HPV

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και το ECDC επικαιροποιούν την έρευνα για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των εμβολίων, με έμφαση σε γρίπη, πνευμονιόκοκκο και ιό HPV