Σχεδόν 1 στα 2 παιδιά κάτω των 5 ετών καταναλώνει καφεΐνη καθημερινά

Αναψυκτικά, σοκολάτες, μπάρες και γλυκά συγκαταλέγονται στις «κρυφές» πηγές καφεΐνης, την ώρα που οι ειδικοί προειδοποιούν για τις επιπτώσεις - Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς