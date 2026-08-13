Σχεδόν 1 στα 2 παιδιά κάτω των 5 ετών καταναλώνει καφεΐνη καθημερινά
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Παιδιά και Έφηβοι Καφεΐνη

Σχεδόν 1 στα 2 παιδιά κάτω των 5 ετών καταναλώνει καφεΐνη καθημερινά

Αναψυκτικά, σοκολάτες, μπάρες και γλυκά συγκαταλέγονται στις «κρυφές» πηγές καφεΐνης, την ώρα που οι ειδικοί προειδοποιούν για τις επιπτώσεις - Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Σχεδόν 1 στα 2 παιδιά κάτω των 5 ετών καταναλώνει καφεΐνη καθημερινά
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η καφεΐνη δεν «κρύβεται» μόνο στον καφέ. Αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, σοκολάτες, μπάρες, γλυκά, ακόμη και ορισμένες τσίχλες μπορεί να την περιέχουν.

Σύμφωνα με νέα ομοσπονδιακή έκθεση στις ΗΠΑ, σχεδόν τα δύο τρίτα των παιδιών ηλικίας 2 έως 19 ετών λαμβάνουν καφεΐνη μέσα από την καθημερινή τους διατροφή, ενώ περίπου τα μισά κάτω των 5 φαίνεται να εκτίθενται τακτικά στην ουσία.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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