Σχεδόν 1 στα 2 παιδιά κάτω των 5 ετών καταναλώνει καφεΐνη καθημερινά
Σχεδόν 1 στα 2 παιδιά κάτω των 5 ετών καταναλώνει καφεΐνη καθημερινά
Αναψυκτικά, σοκολάτες, μπάρες και γλυκά συγκαταλέγονται στις «κρυφές» πηγές καφεΐνης, την ώρα που οι ειδικοί προειδοποιούν για τις επιπτώσεις - Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς
Η καφεΐνη δεν «κρύβεται» μόνο στον καφέ. Αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, σοκολάτες, μπάρες, γλυκά, ακόμη και ορισμένες τσίχλες μπορεί να την περιέχουν.
Σύμφωνα με νέα ομοσπονδιακή έκθεση στις ΗΠΑ, σχεδόν τα δύο τρίτα των παιδιών ηλικίας 2 έως 19 ετών λαμβάνουν καφεΐνη μέσα από την καθημερινή τους διατροφή, ενώ περίπου τα μισά κάτω των 5 φαίνεται να εκτίθενται τακτικά στην ουσία.
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Σύμφωνα με νέα ομοσπονδιακή έκθεση στις ΗΠΑ, σχεδόν τα δύο τρίτα των παιδιών ηλικίας 2 έως 19 ετών λαμβάνουν καφεΐνη μέσα από την καθημερινή τους διατροφή, ενώ περίπου τα μισά κάτω των 5 φαίνεται να εκτίθενται τακτικά στην ουσία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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