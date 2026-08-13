Καρκίνος πνεύμονα: Νέα εξέταση αίματος δίνει αποτέλεσμα μέσα σε 3 ημέρες
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Καρκίνος πνεύμονα: Νέα εξέταση αίματος δίνει αποτέλεσμα μέσα σε 3 ημέρες

Ερευνητές ανέπτυξαν μέθοδο που εντοπίζει χημικό «αποτύπωμα» του όγκου στο αίμα, χωρίς αλληλούχιση DNA - Η ευαισθησία του τεστ ξεπερνά το 90%

Καρκίνος πνεύμονα: Νέα εξέταση αίματος δίνει αποτέλεσμα μέσα σε 3 ημέρες
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Εξέταση αίματος που θα μπορούσε στο μέλλον να βοηθήσει στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, σε συνεργασία με τη JaxBio Technologies, το Ιατρικό Κέντρο Bnai Zion και το Ιατρικό Κέντρο Sheba.

Η μέθοδος, που δημοσιεύθηκε στο npj Precision Oncology, δεν βασίζεται στην αλληλούχιση DNA, όπως πολλές σύγχρονες υγρές βιοψίες. Αντί να «διαβάζει» τη γενετική αλληλουχία, αναζητά στο αίμα ένα χημικό αποτύπωμα που συνδέεται με τα καρκινικά κύτταρα.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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