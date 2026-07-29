ΔΕΠΥ και ακράτεια στην εφηβεία: Μια συχνή αλλά άγνωστη σχέση

αποτελεί ένα συχνά υποτιμημένο αλλά υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα και την ψυχολογία των εφήβων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συχνή συνύπαρξή της με τηγεγονός που αναδεικνύει τη στενή σύνδεση μεταξύ του νευρικού συστήματος και της λειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού.Η κυρίαΧειρουργός ουρολόγος, Επιμελήτρια Β΄ στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μιλώντας στο, φωτίζει αυτό το θέμα και εξηγεί πότε και ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται από τους γονείς και τους ειδικούς.Διαβάστε περισσότερα στο