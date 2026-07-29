ΔΕΠΥ και ακράτεια στην εφηβεία: Μια συχνή αλλά άγνωστη σχέση
ΔΕΠΥ και ακράτεια στην εφηβεία: Μια συχνή αλλά άγνωστη σχέση
Η ακράτεια στην εφηβεία συνδέεται συχνά με τη ΔΕΠΥ λόγω κοινών νευροαναπτυξιακών μηχανισμών, λέει η κυρία Άννα Παπακωνσταντίνου, Χειρουργός-Ουρολόγος, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στο επεισόδιο 19 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!»
Η ακράτεια στην εφηβεία αποτελεί ένα συχνά υποτιμημένο αλλά υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα και την ψυχολογία των εφήβων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συχνή συνύπαρξή της με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σύνδεση μεταξύ του νευρικού συστήματος και της λειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού.
Η κυρία Άννα Παπακωνσταντίνου, Χειρουργός ουρολόγος, Επιμελήτρια Β΄ στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, φωτίζει αυτό το θέμα και εξηγεί πότε και ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται από τους γονείς και τους ειδικούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η κυρία Άννα Παπακωνσταντίνου, Χειρουργός ουρολόγος, Επιμελήτρια Β΄ στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, φωτίζει αυτό το θέμα και εξηγεί πότε και ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται από τους γονείς και τους ειδικούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα