ΔΕΠΥ και ακράτεια στην εφηβεία: Μια συχνή αλλά άγνωστη σχέση
YGEIAMOU.GR
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) Ακράτεια

ΔΕΠΥ και ακράτεια στην εφηβεία: Μια συχνή αλλά άγνωστη σχέση

Η ακράτεια στην εφηβεία συνδέεται συχνά με τη ΔΕΠΥ λόγω κοινών νευροαναπτυξιακών μηχανισμών, λέει η κυρία Άννα Παπακωνσταντίνου, Χειρουργός-Ουρολόγος, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στο επεισόδιο 19 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!»

ΔΕΠΥ και ακράτεια στην εφηβεία: Μια συχνή αλλά άγνωστη σχέση
Τότα Καρλατήρα
Η ακράτεια στην εφηβεία αποτελεί ένα συχνά υποτιμημένο αλλά υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα και την ψυχολογία των εφήβων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συχνή συνύπαρξή της με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σύνδεση μεταξύ του νευρικού συστήματος και της λειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού.

Η κυρία Άννα Παπακωνσταντίνου, Χειρουργός ουρολόγος, Επιμελήτρια Β΄ στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, φωτίζει αυτό το θέμα και εξηγεί πότε και ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται από τους γονείς και τους ειδικούς.

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Τότα Καρλατήρα
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