Τι συμβαίνει όταν διακόπτονται τα φάρμακα της παχυσαρκίας – Τα ευρήματα για άγχος και κατάθλιψη
Τι συμβαίνει όταν διακόπτονται τα φάρμακα της παχυσαρκίας – Τα ευρήματα για άγχος και κατάθλιψη
Η διακοπή των φαρμάκων GLP-1 συνδέθηκε με αυξημένη συχνότητα άγχους και κατάθλιψης σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 - Τι έδειξε νέα μελέτη
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Metabolism διερεύνησε την ψυχιατρική ασφάλεια των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 (GLP-1RA) σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, εστιάζοντας όχι μόνο στη διάρκεια της θεραπείας αλλά και στην περίοδο μετά τη διακοπή της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Metabolism διερεύνησε την ψυχιατρική ασφάλεια των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 (GLP-1RA) σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, εστιάζοντας όχι μόνο στη διάρκεια της θεραπείας αλλά και στην περίοδο μετά τη διακοπή της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα