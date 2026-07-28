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Τι συμβαίνει όταν διακόπτονται τα φάρμακα της παχυσαρκίας – Τα ευρήματα για άγχος και κατάθλιψη
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GLP-1 αγωνιστές Άγχος Διαβήτης Κατάθλιψη Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου

Τι συμβαίνει όταν διακόπτονται τα φάρμακα της παχυσαρκίας – Τα ευρήματα για άγχος και κατάθλιψη

Η διακοπή των φαρμάκων GLP-1 συνδέθηκε με αυξημένη συχνότητα άγχους και κατάθλιψης σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 - Τι έδειξε νέα μελέτη

Τι συμβαίνει όταν διακόπτονται τα φάρμακα της παχυσαρκίας – Τα ευρήματα για άγχος και κατάθλιψη
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Metabolism διερεύνησε την ψυχιατρική ασφάλεια των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 (GLP-1RA) σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, εστιάζοντας όχι μόνο στη διάρκεια της θεραπείας αλλά και στην περίοδο μετά τη διακοπή της.

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ygeiamou.gr team
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