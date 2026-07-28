ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Τα εκπληκτικά οφέλη ενός διαλείμματος μόλις 5′ για χορό – Τι κερδίζει σώμα, μυαλό και διάθεση
YGEIAMOU.GR
Εγκέφαλος Καθιστική ζωή Κίνηση Σωματική δραστηριότητα Χορός

Τα εκπληκτικά οφέλη ενός διαλείμματος μόλις 5′ για χορό – Τι κερδίζει σώμα, μυαλό και διάθεση

Μόλις πέντε λεπτά κίνησης υπό τους ήχους της αγαπημένης σας μουσικής φαίνεται ότι ενισχύουν τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και τη διάθεση, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση, την ισορροπία και τη μνήμη

Τα εκπληκτικά οφέλη ενός διαλείμματος μόλις 5′ για χορό – Τι κερδίζει σώμα, μυαλό και διάθεση
Βίκυ Βενιού
Ένα πεντάλεπτο διάλειμμα για χορό μπορεί να ακούγεται απλώς ως μια διασκεδαστική απόσπαση της προσοχής, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα, τη διάθεση και τη σωματική υγεία. Δεν χρειάζεστε ειδικό εξοπλισμό, ούτε πολύ χρόνο. Το να βάλετε απλώς ένα αγαπημένο τραγούδι και να κινηθείτε για λίγα λεπτά μπορεί να είναι αρκετό για να δώσει τόσο στο σώμα, όσο και στον εγκέφαλο μια χρήσιμη ανανέωση.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν εδώ και χρόνια αυτή την απλή τακτική: Ο χορός συνδυάζει σωματική δραστηριότητα, πνευματική διέγερση, ρυθμό και δημιουργικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης