Τα εκπληκτικά οφέλη ενός διαλείμματος μόλις 5′ για χορό – Τι κερδίζει σώμα, μυαλό και διάθεση
Τα εκπληκτικά οφέλη ενός διαλείμματος μόλις 5′ για χορό – Τι κερδίζει σώμα, μυαλό και διάθεση
Μόλις πέντε λεπτά κίνησης υπό τους ήχους της αγαπημένης σας μουσικής φαίνεται ότι ενισχύουν τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και τη διάθεση, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση, την ισορροπία και τη μνήμη
Ένα πεντάλεπτο διάλειμμα για χορό μπορεί να ακούγεται απλώς ως μια διασκεδαστική απόσπαση της προσοχής, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα, τη διάθεση και τη σωματική υγεία. Δεν χρειάζεστε ειδικό εξοπλισμό, ούτε πολύ χρόνο. Το να βάλετε απλώς ένα αγαπημένο τραγούδι και να κινηθείτε για λίγα λεπτά μπορεί να είναι αρκετό για να δώσει τόσο στο σώμα, όσο και στον εγκέφαλο μια χρήσιμη ανανέωση.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν εδώ και χρόνια αυτή την απλή τακτική: Ο χορός συνδυάζει σωματική δραστηριότητα, πνευματική διέγερση, ρυθμό και δημιουργικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές υποστηρίζουν εδώ και χρόνια αυτή την απλή τακτική: Ο χορός συνδυάζει σωματική δραστηριότητα, πνευματική διέγερση, ρυθμό και δημιουργικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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