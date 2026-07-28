Τα εκπληκτικά οφέλη ενός διαλείμματος μόλις 5′ για χορό – Τι κερδίζει σώμα, μυαλό και διάθεση

Μόλις πέντε λεπτά κίνησης υπό τους ήχους της αγαπημένης σας μουσικής φαίνεται ότι ενισχύουν τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και τη διάθεση, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση, την ισορροπία και τη μνήμη