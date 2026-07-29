Ιός Δυτικού Νείλου - Κουνούπια: 18 δήμοι στην Αττική έχουν ήδη κρούσματα - Ποιοι θα είναι οι επόμενοι

Ο ΕΟΔΥ επικαιροποίησε τον χάρτη κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου, κατατάσσοντας δήμους της Αττικής σε «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου» περιοχές, με βάση τα επιδημιολογικά, εντομολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα