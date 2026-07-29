Ιός Δυτικού Νείλου - Κουνούπια: 18 δήμοι στην Αττική έχουν ήδη κρούσματα - Ποιοι θα είναι οι επόμενοι
YGEIAMOU.GR
Αττική Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Ιός Δυτικού Νείλου Κουνούπια Κρούσματα

Ιός Δυτικού Νείλου - Κουνούπια: 18 δήμοι στην Αττική έχουν ήδη κρούσματα - Ποιοι θα είναι οι επόμενοι

Ο ΕΟΔΥ επικαιροποίησε τον χάρτη κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου, κατατάσσοντας δήμους της Αττικής σε «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου» περιοχές, με βάση τα επιδημιολογικά, εντομολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα

Ιός Δυτικού Νείλου - Κουνούπια: 18 δήμοι στην Αττική έχουν ήδη κρούσματα - Ποιοι θα είναι οι επόμενοι
ygeiamou.gr team
Στο επίκεντρο της επιτήρησης για τον ιό του Δυτικού Νείλου βρίσκεται η Αττική, με κρούσματα να έχουν ήδη καταγραφεί σε 15 δήμους και δημοτικές κοινότητες, και ακόμη πέντε περιοχές να χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου» για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους.

Ο νέος κατάλογος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτυπώνει τη διεύρυνση του επιδημιολογικού χάρτη, ενώ ο χαρακτηρισμός των περιοχών συνοδεύεται από πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος.

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ygeiamou.gr team
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