Ιός Δυτικού Νείλου - Κουνούπια: 18 δήμοι στην Αττική έχουν ήδη κρούσματα - Ποιοι θα είναι οι επόμενοι
Ιός Δυτικού Νείλου - Κουνούπια: 18 δήμοι στην Αττική έχουν ήδη κρούσματα - Ποιοι θα είναι οι επόμενοι
Ο ΕΟΔΥ επικαιροποίησε τον χάρτη κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου, κατατάσσοντας δήμους της Αττικής σε «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου» περιοχές, με βάση τα επιδημιολογικά, εντομολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα
Στο επίκεντρο της επιτήρησης για τον ιό του Δυτικού Νείλου βρίσκεται η Αττική, με κρούσματα να έχουν ήδη καταγραφεί σε 15 δήμους και δημοτικές κοινότητες, και ακόμη πέντε περιοχές να χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου» για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους.
Ο νέος κατάλογος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτυπώνει τη διεύρυνση του επιδημιολογικού χάρτη, ενώ ο χαρακτηρισμός των περιοχών συνοδεύεται από πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο νέος κατάλογος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτυπώνει τη διεύρυνση του επιδημιολογικού χάρτη, ενώ ο χαρακτηρισμός των περιοχών συνοδεύεται από πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα