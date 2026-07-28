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Τεστ 30” σε μονόζυγο «μαρτυρά» πόσο καλά γερνάμε – Δοκιμάστε το στο σπίτι
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Τεστ 30” σε μονόζυγο «μαρτυρά» πόσο καλά γερνάμε – Δοκιμάστε το στο σπίτι

Το «dead hang», δηλαδή το κρέμασμα από ένα μονόζυγο, αξιολογεί τη δύναμη της λαβής, των ώμων και του κορμού - Οι ειδικοί εξηγούν γιατί συνδέεται με τη συνολική φυσική κατάσταση και την υγιή γήρανση

Τεστ 30” σε μονόζυγο «μαρτυρά» πόσο καλά γερνάμε – Δοκιμάστε το στο σπίτι
Κλέλια Γιαρίμογλου
Δεν χρειάζονται ακριβά μηχανήματα, εξελιγμένες μετρήσεις ή πολύωρες δοκιμασίες. Ένα μονόζυγο και ένα χρονόμετρο αρκούν για να κάνετε ένα απλό τεστ που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να δώσει μία πρώτη εικόνα για τη μυϊκή σας δύναμη, τη λειτουργικότητα του σώματος και το πόσο καλά διατηρείται καθώς περνούν τα χρόνια.

Πρόκειται για το dead hang, δηλαδή το κρέμασμα από ένα μονόζυγο χωρίς καμία άλλη κίνηση. Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται εύκολο, η άσκηση ενεργοποιεί ταυτόχρονα τη δύναμη της λαβής, των ώμων, των χεριών και των μυών του κορμού, ενώ απαιτεί σταθερότητα και έλεγχο του σώματος.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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