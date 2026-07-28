Τεστ 30” σε μονόζυγο «μαρτυρά» πόσο καλά γερνάμε – Δοκιμάστε το στο σπίτι

Το «dead hang», δηλαδή το κρέμασμα από ένα μονόζυγο, αξιολογεί τη δύναμη της λαβής, των ώμων και του κορμού - Οι ειδικοί εξηγούν γιατί συνδέεται με τη συνολική φυσική κατάσταση και την υγιή γήρανση