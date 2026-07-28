9 στους 10 Έλληνες ζητούν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι τους φοβίζει

Πώς μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει ηθική και σύννομη; Νέα μελέτη της διαΝΕΟσις χαρτογραφεί τα ηθικά και νομικά διλήμματα