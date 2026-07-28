9 στους 10 Έλληνες ζητούν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι τους φοβίζει
9 στους 10 Έλληνες ζητούν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι τους φοβίζει
Πώς μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει ηθική και σύννομη; Νέα μελέτη της διαΝΕΟσις χαρτογραφεί τα ηθικά και νομικά διλήμματα
Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία, επηρεάζοντας κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής, όπως την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, την εργασία, την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα, την ενημέρωση και το Δίκαιο. H συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιθυμεί να μπουν όρια σε αυτήν την «ανεξέλεγκτη» ταχύτητα.
Στην πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις «Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη», 9 στους 10 πολίτες απάντησαν καθαρά υπέρ της ύπαρξης περιορισμών στη χρήση της. Επομένως, φαίνεται ότι η ρύθμιση της AI δεν αποτελεί αξίωση μόνο των ειδικών ως μια τεχνική ή νομική αναγκαιότητα «από τα πάνω», αλλά συνιστά, ταυτόχρονα, ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Το ερώτημα που αναδύεται είναι «Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη;».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις «Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη», 9 στους 10 πολίτες απάντησαν καθαρά υπέρ της ύπαρξης περιορισμών στη χρήση της. Επομένως, φαίνεται ότι η ρύθμιση της AI δεν αποτελεί αξίωση μόνο των ειδικών ως μια τεχνική ή νομική αναγκαιότητα «από τα πάνω», αλλά συνιστά, ταυτόχρονα, ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Το ερώτημα που αναδύεται είναι «Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη;».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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