Εάν το πρωινό είναι ανθυγιεινό, μήπως να το παραλείπουμε καλύτερα; Οι ειδικοί απαντούν
Εάν το πρωινό είναι ανθυγιεινό, μήπως να το παραλείπουμε καλύτερα; Οι ειδικοί απαντούν
Οι ειδικοί εξηγούν τι συμβαίνει στον οργανισμό μετά από ένα ανθυγιεινό πρωινό, ποιος είναι ο ρόλος της ώρας του γεύματος και ποιες απλές επιλογές προσφέρουν ενέργεια χωρίς να επιβαρύνουν την υγεία
Όλοι γνωρίζουν ότι το πρωινό θεωρείται το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Ωστόσο, η πολυάσχολη καθημερινότητα συχνά έχει ως αποτέλεσμα να παραλείπεται, να καταναλώνεται βιαστικά ή να γεμίζει με τρόφιμα πλούσια σε σάκχαρα και λιπαρά.
Οι σύγχρονες συνήθειες δημιουργούν ένα εύλογο ερώτημα: Έχει σημασία η ώρα που καταναλώνουμε ένα ανθυγιεινό γεύμα; Και είναι καλύτερο να τρώμε ένα ανθυγιεινό πρωινό ή να το παραλείπουμε εντελώς;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι σύγχρονες συνήθειες δημιουργούν ένα εύλογο ερώτημα: Έχει σημασία η ώρα που καταναλώνουμε ένα ανθυγιεινό γεύμα; Και είναι καλύτερο να τρώμε ένα ανθυγιεινό πρωινό ή να το παραλείπουμε εντελώς;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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