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Εάν το πρωινό είναι ανθυγιεινό, μήπως να το παραλείπουμε καλύτερα; Οι ειδικοί απαντούν
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Εάν το πρωινό είναι ανθυγιεινό, μήπως να το παραλείπουμε καλύτερα; Οι ειδικοί απαντούν

Οι ειδικοί εξηγούν τι συμβαίνει στον οργανισμό μετά από ένα ανθυγιεινό πρωινό, ποιος είναι ο ρόλος της ώρας του γεύματος και ποιες απλές επιλογές προσφέρουν ενέργεια χωρίς να επιβαρύνουν την υγεία

Εάν το πρωινό είναι ανθυγιεινό, μήπως να το παραλείπουμε καλύτερα; Οι ειδικοί απαντούν
Βίκυ Βενιού
Όλοι γνωρίζουν ότι το πρωινό θεωρείται το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Ωστόσο, η πολυάσχολη καθημερινότητα συχνά έχει ως αποτέλεσμα να παραλείπεται, να καταναλώνεται βιαστικά ή να γεμίζει με τρόφιμα πλούσια σε σάκχαρα και λιπαρά.

Οι σύγχρονες συνήθειες δημιουργούν ένα εύλογο ερώτημα: Έχει σημασία η ώρα που καταναλώνουμε ένα ανθυγιεινό γεύμα; Και είναι καλύτερο να τρώμε ένα ανθυγιεινό πρωινό ή να το παραλείπουμε εντελώς;

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Βίκυ Βενιού
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