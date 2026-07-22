Μας «τρελαίνει» η ζέστη; Τι προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία στην ψυχική υγεία των νέων
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Μας «τρελαίνει» η ζέστη; Τι προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία στην ψυχική υγεία των νέων

Μελέτη στην Αυστραλία συνδέει τις υψηλές θερμοκρασίες με περισσότερες εισαγωγές για ψυχικές διαταραχές - Ποια τα σενάρια μέχρι το τέλος του αιώνα

Μας «τρελαίνει» η ζέστη; Τι προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία στην ψυχική υγεία των νέων
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η κλιματική αλλαγή δεν επιβαρύνει μόνο το σώμα. Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δείχνει ότι οι ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται και με περισσότερες νοσηλείες για ψυχικές διαταραχές σε παιδιά και νέους.

Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, βασίστηκε σε περισσότερες από 719.000 νοσοκομειακές εισαγωγές στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, από το 2001 έως το 2022. Οι ερευνητές εξέτασαν περιστατικά παιδιών έως 12 ετών, εφήβων 13-17 ετών και νεαρών ενηλίκων έως 24 ετών.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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