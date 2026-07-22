Μας «τρελαίνει» η ζέστη; Τι προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία στην ψυχική υγεία των νέων

Μελέτη στην Αυστραλία συνδέει τις υψηλές θερμοκρασίες με περισσότερες εισαγωγές για ψυχικές διαταραχές - Ποια τα σενάρια μέχρι το τέλος του αιώνα