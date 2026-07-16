3 νοσηλευόμενοι με εγκεφαλίτιδα και 7 νέα κρούσματα από τον ιό Δυτικού Νείλου – Σε επιφυλακή ο ΕΟΔΥ
YGEIAMOU.GR
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Ιός Δυτικού Νείλου Κουνούπια Λοίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου

3 νοσηλευόμενοι με εγκεφαλίτιδα και 7 νέα κρούσματα από τον ιό Δυτικού Νείλου – Σε επιφυλακή ο ΕΟΔΥ

O ιός του Δυτικού Νείλου έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του σε κάποιες περιοχές της χώρας και ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω νευρολογικών επιπλοκών - Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια

3 νοσηλευόμενοι με εγκεφαλίτιδα και 7 νέα κρούσματα από τον ιό Δυτικού Νείλου – Σε επιφυλακή ο ΕΟΔΥ
ygeiamou.gr team
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς καταγράφεται, ήπια ακόμη, η κυκλοφορία του ιού στη χώρα. Σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έως τις 15 Ιουλίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 7 περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με ορισμένους ασθενείς να εμφανίζουν σοβαρότερη κλινική εικόνα που αφορά το νευρικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, 6 από τα 7 περιστατικά παρουσίασαν συμπτώματα όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μορφές που απαιτούν νοσηλεία και στενή ιατρική παρακολούθηση. Μέχρι και σήμερα 3 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 2 σε κλινικές και ο τρίτος σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Άλλοι 4 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο.

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ygeiamou.gr team
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