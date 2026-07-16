3 νοσηλευόμενοι με εγκεφαλίτιδα και 7 νέα κρούσματα από τον ιό Δυτικού Νείλου – Σε επιφυλακή ο ΕΟΔΥ

O ιός του Δυτικού Νείλου έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του σε κάποιες περιοχές της χώρας και ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω νευρολογικών επιπλοκών - Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια