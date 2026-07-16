Η Ευρώπη ενισχύει τη φαρμακευτική καινοτομία – Φέρνει πιο κοντά τους ασθενείς σε νέες θεραπείες
Η Ευρώπη ενισχύει τη φαρμακευτική καινοτομία – Φέρνει πιο κοντά τους ασθενείς σε νέες θεραπείες
EMA και EISMEA ενισχύουν τη συνεργασία τους, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας προς όφελος των ασθενών
Νέα ώθηση στην ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας επιχειρεί να δώσει η Ευρώπη, ενισχύοντας τη συνεργασία ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EISMEA).
Η εκτελεστική διευθύντρια του EMA, Emer Cooke, και ο διευθυντής του EISMEA, Momchil Sabev, υπέγραψαν επιστολή προθέσεων, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη των φορέων καινοτομίας στην κατανόηση των ευρωπαϊκών κανονιστικών απαιτήσεων και στην επιτυχημένη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υγείας.
Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται από το 2021 στους τομείς των επιστημών ζωής και της υγείας. Η ενισχυμένη συνεργασία τους συνοδεύεται από κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο 2026-2027, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες κοινές δράσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η εκτελεστική διευθύντρια του EMA, Emer Cooke, και ο διευθυντής του EISMEA, Momchil Sabev, υπέγραψαν επιστολή προθέσεων, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη των φορέων καινοτομίας στην κατανόηση των ευρωπαϊκών κανονιστικών απαιτήσεων και στην επιτυχημένη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υγείας.
Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται από το 2021 στους τομείς των επιστημών ζωής και της υγείας. Η ενισχυμένη συνεργασία τους συνοδεύεται από κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο 2026-2027, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες κοινές δράσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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