Η Ευρώπη ενισχύει τη φαρμακευτική καινοτομία – Φέρνει πιο κοντά τους ασθενείς σε νέες θεραπείες

EMA και EISMEA ενισχύουν τη συνεργασία τους, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας προς όφελος των ασθενών