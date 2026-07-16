Καπνίζει ο γιατρός σας; Τι σημαίνει αυτό για τη δική σας υγεία
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Γιατροί Κάπνισμα

Καπνίζει ο γιατρός σας; Τι σημαίνει αυτό για τη δική σας υγεία

Νέα αυστραλιανή μελέτη δείχνει ότι οι προσωπικές συνήθειες των γιατρών επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν τους ασθενείς τους στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών

Καπνίζει ο γιατρός σας; Τι σημαίνει αυτό για τη δική σας υγεία
Κλέλια Γιαρίμογλου
Οι γιατροί που καπνίζουν είναι λιγότερο πιθανό να ενθαρρύνουν τους ασθενείς τους να διακόψουν το κάπνισμα, σύμφωνα με νέα μελέτη του Federation University Australia, η οποία αναδεικνύει ότι οι προσωπικές συνήθειες των επαγγελματιών υγείας μπορούν να επηρεάσουν την κλινική πρακτική και την ποιότητα της συμβουλευτικής που παρέχουν στους καπνιστές.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ Masud Salehin, υποψήφιος διδάκτορας στο Federation University Australia, διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της καπνιστικής συνήθειας των γενικών γιατρών, της στάσης τους απέναντι στη διακοπή του καπνίσματος και της εφαρμογής επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών υποστήριξης των ασθενών.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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