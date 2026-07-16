Καπνίζει ο γιατρός σας; Τι σημαίνει αυτό για τη δική σας υγεία

Νέα αυστραλιανή μελέτη δείχνει ότι οι προσωπικές συνήθειες των γιατρών επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν τους ασθενείς τους στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών