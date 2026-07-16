ΕΣΥ: Το 1566 «απέκτησε» δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς – Τι προσφέρουν
ΕΣΥ: Το 1566 «απέκτησε» δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς – Τι προσφέρουν
Δύο νέοι ψηφιακοί βοηθοί αναλαμβάνουν να οργανώνουν την πληροφορία για τους πολίτες και να υποστηρίζουν τους εκπροσώπους στη διαχείριση αιτημάτων
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει πιο ενεργά στην εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα Υγείας, μέσα από δύο νέους ψηφιακούς βοηθούς που εντάσσονται στο Πολυκαναλικό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών 1566.
Τα εργαλεία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ώστε να έχουν δύο διακριτούς ρόλους: ο πρώτος απευθύνεται στους πολίτες, ενώ ο δεύτερος υποστηρίζει τους εκπροσώπους του 1566 που διεκπεραιώνουν καθημερινά τα αιτήματα. Στόχος είναι η ταχύτερη αναζήτηση πληροφοριών, η σαφέστερη καθοδήγηση και η πιο αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων υποθέσεων.
Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης
Ο AI Βοηθός για τον Πολίτη παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη καθοδήγηση για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας, όπως τον προγραμματισμό ραντεβού σε νοσοκομεία και Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, τις προληπτικές εξετάσεις και τους εμβολιασμούς, τα φάρμακα υψηλού κόστους, την ταξιδιωτική ιατρική, καθώς και την υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα εργαλεία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ώστε να έχουν δύο διακριτούς ρόλους: ο πρώτος απευθύνεται στους πολίτες, ενώ ο δεύτερος υποστηρίζει τους εκπροσώπους του 1566 που διεκπεραιώνουν καθημερινά τα αιτήματα. Στόχος είναι η ταχύτερη αναζήτηση πληροφοριών, η σαφέστερη καθοδήγηση και η πιο αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων υποθέσεων.
Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης
Ο AI Βοηθός για τον Πολίτη παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη καθοδήγηση για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας, όπως τον προγραμματισμό ραντεβού σε νοσοκομεία και Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, τις προληπτικές εξετάσεις και τους εμβολιασμούς, τα φάρμακα υψηλού κόστους, την ταξιδιωτική ιατρική, καθώς και την υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα