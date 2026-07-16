8 χρήσιμα tips για ποιοτικό ύπνο το καλοκαίρι – Δύο ειδικοί συμβουλεύουν

Το καλοκαίρι, οι συνήθειες και οι ρουτίνες αλλάζουν, ειδικά κατά τη διάρκεια των διακοπών, με αποτέλεσμα το βιολογικό ρολόι να απορρυθμίζεται. Ο κ. Χαράλαμπος Μερμίγκης, Ειδικός Ιατρός Ύπνου και ο κ. Μιχάλης Μερμίγκης Ψυχολόγος στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν δίνουν απλές συμβουλές για ποιοτική ξεκούραση ακόμη κι όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει