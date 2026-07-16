8 χρήσιμα tips για ποιοτικό ύπνο το καλοκαίρι – Δύο ειδικοί συμβουλεύουν
8 χρήσιμα tips για ποιοτικό ύπνο το καλοκαίρι – Δύο ειδικοί συμβουλεύουν
Το καλοκαίρι, οι συνήθειες και οι ρουτίνες αλλάζουν, ειδικά κατά τη διάρκεια των διακοπών, με αποτέλεσμα το βιολογικό ρολόι να απορρυθμίζεται. Ο κ. Χαράλαμπος Μερμίγκης, Ειδικός Ιατρός Ύπνου και ο κ. Μιχάλης Μερμίγκης Ψυχολόγος στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν δίνουν απλές συμβουλές για ποιοτική ξεκούραση ακόμη κι όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει
Ο ποιοτικός και ταυτόχρονα χρονικά επαρκής ύπνος σίγουρα δεν αφορά μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά σε όλο το χρόνο. Οι προσδοκίες, όμως, όλων για έναν καλό ύπνο το καλοκαίρι είναι σίγουρα μεγαλύτερες, καθώς αφορά στην κύρια εποχή διακοπών από την εργασία. Δυστυχώς, τα «καλοκαιρινά» προβλήματα ύπνου δεν είναι σπάνια και οφείλονται κυρίως στην αυξημένη θερμοκρασία, αλλά και τον διαφορετικό τρόπο ζωής, απότοκο των «κοινωνικά επιτρεπτών» καταχρήσεων στις διακοπές σε ό,τι αφορά στη χρήση αλκοόλ, την αλλαγή διατροφικών συνηθειών, τη χρήση των social media και την αλλαγή των ωραρίων – ρουτίνας ύπνου.
Μερικές απλές, αλλά ιδιαίτερα χρήσιμες συμβουλές
1. Διατηρήστε το υπνοδωμάτιό σας δροσερό, παρά την αυξημένη θερμοκρασία των καλοκαιρινών μηνών. Ο άνθρωπος κοιμάται στην πτωτική φάση της θερμοκρασίας του σώματός του, με αποτέλεσμα οι αυξημένες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην αρχή του ύπνου, να οδηγούν σε αϋπνία και νευρικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μερικές απλές, αλλά ιδιαίτερα χρήσιμες συμβουλές
1. Διατηρήστε το υπνοδωμάτιό σας δροσερό, παρά την αυξημένη θερμοκρασία των καλοκαιρινών μηνών. Ο άνθρωπος κοιμάται στην πτωτική φάση της θερμοκρασίας του σώματός του, με αποτέλεσμα οι αυξημένες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην αρχή του ύπνου, να οδηγούν σε αϋπνία και νευρικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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