Tattoo, piercing και αποτρίχωση με laser στην εφηβεία – Η παιδοδερματολόγος μιλά για θέματα ασφάλειας
Tattoo, piercing και αποτρίχωση με laser στην εφηβεία – Η παιδοδερματολόγος μιλά για θέματα ασφάλειας
Από τις λοιμώξεις και τις αλλεργικές αντιδράσεις έως τα εγκαύματα και τις ουλές, μία παιδίατρος εξηγεί τι χρειάζεται προσοχή πριν από μια αισθητική παρέμβαση στο ευαίσθητο εφηβικό σώμα, αλλά και ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές
Οι τροποποιήσεις του σώματος (body modifications), όπως η δερματοστιξία (tattoo), τα piercing και οι αισθητικές εφαρμογές Laser, αποτελούν ολοένα συχνότερες επιλογές στην εφηβική ηλικία.
Οι πρακτικές αυτές συνδέονται με την αυτοέκφραση, τη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας, την εικόνα σώματος και την επιθυμία κοινωνικής ένταξης. Ωστόσο, η λήψη τέτοιων αποφάσεων πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ψυχοκοινωνική ωρίμανση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκυρη ενημέρωση και τη συμβουλευτική από επαγγελματίες υγείας.
Η δερματοστιξία αποτελεί μια μόνιμη αισθητική παρέμβαση με μακρά ιστορική διαδρομή και διαφορετικές κοινωνικές σημασίες ανά τους αιώνες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι πρακτικές αυτές συνδέονται με την αυτοέκφραση, τη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας, την εικόνα σώματος και την επιθυμία κοινωνικής ένταξης. Ωστόσο, η λήψη τέτοιων αποφάσεων πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ψυχοκοινωνική ωρίμανση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκυρη ενημέρωση και τη συμβουλευτική από επαγγελματίες υγείας.
Η δερματοστιξία αποτελεί μια μόνιμη αισθητική παρέμβαση με μακρά ιστορική διαδρομή και διαφορετικές κοινωνικές σημασίες ανά τους αιώνες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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