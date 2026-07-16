Tattoo, piercing και αποτρίχωση με laser στην εφηβεία – Η παιδοδερματολόγος μιλά για θέματα ασφάλειας

Από τις λοιμώξεις και τις αλλεργικές αντιδράσεις έως τα εγκαύματα και τις ουλές, μία παιδίατρος εξηγεί τι χρειάζεται προσοχή πριν από μια αισθητική παρέμβαση στο ευαίσθητο εφηβικό σώμα, αλλά και ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές