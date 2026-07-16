Ένα πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής στη Βόρεια Ελλάδα
YGEIAMOU.GR
Ρομποτικό σύστημα da Vinci Ρομποτική χειρουργική

Ένα πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής στη Βόρεια Ελλάδα

Νέοι δρόμοι για την ιατρική φροντίδα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, διανοίγονται με τη δημιουργία στην Κλινική Κυανούς Σταυρός, μέλος του Ομίλου IMITHEA, του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Ρομποτικής Χειρουργικής

Ένα πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής στη Βόρεια Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Νέοι δρόμοι για την ιατρική φροντίδα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, διανοίγονται με τη δημιουργία στην Κλινική Κυανούς Σταυρός, μέλος του Ομίλου IMITHEA, του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Ρομποτικής Χειρουργικής, μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα επένδυσης σε τεχνολογία αιχμής.

Με κεντρικούς βραχίονες το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα Da Vinci, για χειρουργικές, ουρολογικές και θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις με εκπληκτική ακρίβεια και ελαχιστοποίηση επιπλοκών, καθώς και το ρομποτικό σύστημα αρθροπλαστικών επεμβάσεων γόνατος και ισχίου Μako, το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, ο Κυανούς Σταυρός αναδεικνύεται πλέον σε μία πρότυπη κλινική ρομποτικής χειρουργικής, εφάμιλλη αντίστοιχων ευρωπαϊκών κέντρων, προσφέροντας στους ασθενείς καινοτόμες επεμβάσεις ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής με κορυφαία επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας.

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ygeiamou.gr team
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