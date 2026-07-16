Ένα πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής στη Βόρεια Ελλάδα

Νέοι δρόμοι για την ιατρική φροντίδα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, διανοίγονται με τη δημιουργία στην Κλινική Κυανούς Σταυρός, μέλος του Ομίλου IMITHEA, του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Ρομποτικής Χειρουργικής