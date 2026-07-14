Τα λάθη στο τάισμα ενός βρέφους που μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό – Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας εξηγεί

Η πνιγμονή αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες ατυχημάτων στα μικρά παιδιά - Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες ασφαλούς σίτισης και εξηγεί γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο «όπλο» των γονέων