Τα λάθη στο τάισμα ενός βρέφους που μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό – Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας εξηγεί
Τα λάθη στο τάισμα ενός βρέφους που μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό – Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας εξηγεί
Η πνιγμονή αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες ατυχημάτων στα μικρά παιδιά - Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες ασφαλούς σίτισης και εξηγεί γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο «όπλο» των γονέων
Ο θάνατος του 10 μηνών μωρού, που έχασε τη ζωή του έπειτα από πνιγμονή από τροφή, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης των γονέων για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η εισαγωγή των στερεών τροφών.
Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας επισημαίνει ότι η πνιγμονή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στη βρεφική και παιδική ηλικία, τονίζοντας πως οι γονείς και οι φροντιστές χρειάζεται να γνωρίζουν όχι μόνο ποιες τροφές ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και τον σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας επισημαίνει ότι η πνιγμονή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στη βρεφική και παιδική ηλικία, τονίζοντας πως οι γονείς και οι φροντιστές χρειάζεται να γνωρίζουν όχι μόνο ποιες τροφές ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και τον σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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