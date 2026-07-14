Τα λάθη στο τάισμα ενός βρέφους που μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό – Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας εξηγεί
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Βρεφική τροφή Κώστας Νταλούκας Μωρά Παιδίατρος Πνιγμός Πνιγμός από λήψη τροφής Ρόδος

Τα λάθη στο τάισμα ενός βρέφους που μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό – Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας εξηγεί

Η πνιγμονή αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες ατυχημάτων στα μικρά παιδιά - Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες ασφαλούς σίτισης και εξηγεί γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο «όπλο» των γονέων

Τα λάθη στο τάισμα ενός βρέφους που μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό – Ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας εξηγεί
ygeiamou.gr team
Ο θάνατος του 10 μηνών μωρού, που έχασε τη ζωή του έπειτα από πνιγμονή από τροφή, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης των γονέων για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η εισαγωγή των στερεών τροφών.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας επισημαίνει ότι η πνιγμονή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στη βρεφική και παιδική ηλικία, τονίζοντας πως οι γονείς και οι φροντιστές χρειάζεται να γνωρίζουν όχι μόνο ποιες τροφές ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και τον σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά.

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ygeiamou.gr team
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