Μετά τη βρώμη η Ευρώπη στρέφεται σε φυτικό γάλα από μπιζέλια – Η Ελληνίδα επιστήμονας που το σχεδιάζει

Από το ρόφημα βρώμης στο γάλα από μπιζέλια, η έρευνα στρέφεται σε φυτικές εναλλακτικές με καλύτερη γεύση, θρεπτική αξία και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα - Η Ελληνοσουηδή επιστήμονας Αγγελική Τριανταφύλλου πρωταγωνιστεί στην έρευνα