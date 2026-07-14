Μετά τη βρώμη η Ευρώπη στρέφεται σε φυτικό γάλα από μπιζέλια – Η Ελληνίδα επιστήμονας που το σχεδιάζει
Μετά τη βρώμη η Ευρώπη στρέφεται σε φυτικό γάλα από μπιζέλια – Η Ελληνίδα επιστήμονας που το σχεδιάζει
Από το ρόφημα βρώμης στο γάλα από μπιζέλια, η έρευνα στρέφεται σε φυτικές εναλλακτικές με καλύτερη γεύση, θρεπτική αξία και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα - Η Ελληνοσουηδή επιστήμονας Αγγελική Τριανταφύλλου πρωταγωνιστεί στην έρευνα
Πώς θα τραφεί ο πλανήτης τις επόμενες δεκαετίες, την ώρα που ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και οι φυσικοί πόροι πιέζονται; Το ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής έρευνας για τα τρόφιμα της επόμενης γενιάς. Και η απάντηση δεν αφορά απλώς περισσότερα φυτικά υποκατάστατα, αλλά προϊόντα με πραγματική διατροφική αξία, λειτουργικότητα και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Σε αυτή τη συζήτηση, η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο. Απαιτεί σημαντικούς πόρους σε γη, νερό και ζωοτροφές, ενώ συνδέεται και με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων φυτικής προέλευσης δεν παρουσιάζεται πλέον μόνο ως τάση της αγοράς, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε αυτή τη συζήτηση, η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο. Απαιτεί σημαντικούς πόρους σε γη, νερό και ζωοτροφές, ενώ συνδέεται και με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων φυτικής προέλευσης δεν παρουσιάζεται πλέον μόνο ως τάση της αγοράς, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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