Μετά τη βρώμη η Ευρώπη στρέφεται σε φυτικό γάλα από μπιζέλια – Η Ελληνίδα επιστήμονας που το σχεδιάζει
YGEIAMOU.GR
Φυτικά τρόφιμα Γάλα

Μετά τη βρώμη η Ευρώπη στρέφεται σε φυτικό γάλα από μπιζέλια – Η Ελληνίδα επιστήμονας που το σχεδιάζει

Από το ρόφημα βρώμης στο γάλα από μπιζέλια, η έρευνα στρέφεται σε φυτικές εναλλακτικές με καλύτερη γεύση, θρεπτική αξία και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα - Η Ελληνοσουηδή επιστήμονας Αγγελική Τριανταφύλλου πρωταγωνιστεί στην έρευνα

Μετά τη βρώμη η Ευρώπη στρέφεται σε φυτικό γάλα από μπιζέλια – Η Ελληνίδα επιστήμονας που το σχεδιάζει
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Πώς θα τραφεί ο πλανήτης τις επόμενες δεκαετίες, την ώρα που ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και οι φυσικοί πόροι πιέζονται; Το ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής έρευνας για τα τρόφιμα της επόμενης γενιάς. Και η απάντηση δεν αφορά απλώς περισσότερα φυτικά υποκατάστατα, αλλά προϊόντα με πραγματική διατροφική αξία, λειτουργικότητα και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σε αυτή τη συζήτηση, η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο. Απαιτεί σημαντικούς πόρους σε γη, νερό και ζωοτροφές, ενώ συνδέεται και με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων φυτικής προέλευσης δεν παρουσιάζεται πλέον μόνο ως τάση της αγοράς, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης