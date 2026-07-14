Ελπιδοφόρες εξελίξεις στη θεραπεία καρκίνου του πνεύμονα – Οι νέοι αναστολείς KRAS ανοίγουν τον δρόμο

Τα πρώτα κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι δύο νέες στοχευμένες θεραπείες θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο αντιμετώπισης του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, προσφέροντας ελπίδα σε περιπτώσεις ανθεκτικής νόσου ή μεταλλάξεων για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στοχευμένη θεραπεία