Ελπιδοφόρες εξελίξεις στη θεραπεία καρκίνου του πνεύμονα – Οι νέοι αναστολείς KRAS ανοίγουν τον δρόμο
Ελπιδοφόρες εξελίξεις στη θεραπεία καρκίνου του πνεύμονα – Οι νέοι αναστολείς KRAS ανοίγουν τον δρόμο
Τα πρώτα κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι δύο νέες στοχευμένες θεραπείες θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο αντιμετώπισης του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, προσφέροντας ελπίδα σε περιπτώσεις ανθεκτικής νόσου ή μεταλλάξεων για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στοχευμένη θεραπεία
Σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της στοχευμένης θεραπείας του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της American Association for Cancer Research (AACR 2026), όπου ανακοινώθηκαν τα πρώτα κλινικά αποτελέσματα δύο νέας γενιάς αναστολέων του KRAS, του elisrasib για μεταλλάξεις KRAS G12C και του zoldonrasib για μεταλλάξεις KRAS G12D. Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν την αισιοδοξία ότι η μοριακά καθοδηγούμενη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με στόχο την υπέρβαση των μηχανισμών αντοχής και τη βελτίωση της μακροχρόνιας έκβασης των ασθενών.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι οι μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS αποτελούν από τις συχνότερες ογκογόνες γενετικές αλλοιώσεις στο NSCLC. Παρ’ ότι οι πρώτοι αναστολείς της μετάλλαξης KRAS G12C, όπως οι sotorasib και adagrasib, άλλαξαν το θεραπευτικό τοπίο, η ανάπτυξη επίκτητης αντοχής και η περιορισμένη διάρκεια ανταπόκρισης παραμένουν σημαντικά κλινικά προβλήματα. Παράλληλα, για τους ασθενείς με μετάλλαξη KRAS G12D, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 4% των περιπτώσεων NSCLC, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε εγκεκριμένη στοχευμένη θεραπεία.
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Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι οι μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS αποτελούν από τις συχνότερες ογκογόνες γενετικές αλλοιώσεις στο NSCLC. Παρ’ ότι οι πρώτοι αναστολείς της μετάλλαξης KRAS G12C, όπως οι sotorasib και adagrasib, άλλαξαν το θεραπευτικό τοπίο, η ανάπτυξη επίκτητης αντοχής και η περιορισμένη διάρκεια ανταπόκρισης παραμένουν σημαντικά κλινικά προβλήματα. Παράλληλα, για τους ασθενείς με μετάλλαξη KRAS G12D, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 4% των περιπτώσεων NSCLC, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε εγκεκριμένη στοχευμένη θεραπεία.
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