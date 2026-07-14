Χοληστερόλη: Οι επιστήμονες βρήκαν γιατί οι στατίνες προκαλούν μυϊκούς πόνους σε κάποιους ασθενείς

Οι ερευνητές εντόπισαν έναν μηχανισμό που φαίνεται να συνδέεται με τον μυϊκό πόνο από τις στατίνες, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπείες