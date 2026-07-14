Χοληστερόλη: Οι επιστήμονες βρήκαν γιατί οι στατίνες προκαλούν μυϊκούς πόνους σε κάποιους ασθενείς
Χοληστερόλη: Οι επιστήμονες βρήκαν γιατί οι στατίνες προκαλούν μυϊκούς πόνους σε κάποιους ασθενείς
Οι ερευνητές εντόπισαν έναν μηχανισμό που φαίνεται να συνδέεται με τον μυϊκό πόνο από τις στατίνες, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπείες
Οι στατίνες έχουν σώσει αναρίθμητες ζωές, μειώνοντας τη «κακή» χοληστερόλη και τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Για αρκετούς ασθενείς, όμως, η θεραπεία συνοδεύεται από μυϊκό πόνο ή αδυναμία, συμπτώματα που συχνά οδηγούν στη μείωση της δόσης ή ακόμη και στη διακοπή του φαρμάκου. Νέα μελέτη έρχεται τώρα να δείξει τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη συχνή παρενέργεια.
Ερευνητές από το McMaster University στον Καναδά εντόπισαν έναν πιθανό βιολογικό μηχανισμό που φαίνεται να ευθύνεται για τον μυϊκό πόνο που εμφανίζουν ορισμένοι άνθρωποι κατά τη λήψη στατινών. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science Advances, θα μπορούσαν μελλοντικά να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες, ώστε οι ασθενείς να συνεχίζουν να λαμβάνουν τα πολύτιμα αυτά φάρμακα χωρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ερευνητές από το McMaster University στον Καναδά εντόπισαν έναν πιθανό βιολογικό μηχανισμό που φαίνεται να ευθύνεται για τον μυϊκό πόνο που εμφανίζουν ορισμένοι άνθρωποι κατά τη λήψη στατινών. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science Advances, θα μπορούσαν μελλοντικά να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες, ώστε οι ασθενείς να συνεχίζουν να λαμβάνουν τα πολύτιμα αυτά φάρμακα χωρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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