Η παχυσαρκία δεν απειλεί μόνο την καρδιά – Ανησυχητικά τα δεδομένα για τον κίνδυνο άνοιας
Η παχυσαρκία δεν απειλεί μόνο την καρδιά – Ανησυχητικά τα δεδομένα για τον κίνδυνο άνοιας
Μελέτη συνδέει γενετικά τον υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος με αυξημένο κίνδυνο αγγειακής άνοιας, αναδεικνύοντας την υπέρταση ως βασικό ενδιάμεσο παράγοντα - Η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, εξηγεί
Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για καρδιομεταβολικά νοσήματα. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism προσθέτει μία ακόμη σημαντική διάσταση, δείχνοντας ότι ο αυξημένος Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) δεν σχετίζεται απλώς με μεγαλύτερο κίνδυνο αγγειακής άνοιας, αλλά φαίνεται να αποτελεί και αιτιολογικό παράγοντα για την ανάπτυξή της.
Για να διερευνήσουν αυτή τη σχέση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της Mendelian randomization, μια σύγχρονη γενετική προσέγγιση που επιτρέπει την εκτίμηση σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος με μεγαλύτερη αξιοπιστία από τις κλασικές μελέτες παρατήρησης. Αναλύθηκαν δεδομένα από μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες της Κοπεγχάγης, του Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνών γενετικών κοινοπραξιών, με στόχο να διερευνηθεί εάν ο αυξημένος BMI αποτελεί πραγματική αιτία αγγειακής άνοιας και ποιοι μεταβολικοί παράγοντες μεσολαβούν σε αυτή τη σχέση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για να διερευνήσουν αυτή τη σχέση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της Mendelian randomization, μια σύγχρονη γενετική προσέγγιση που επιτρέπει την εκτίμηση σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος με μεγαλύτερη αξιοπιστία από τις κλασικές μελέτες παρατήρησης. Αναλύθηκαν δεδομένα από μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες της Κοπεγχάγης, του Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνών γενετικών κοινοπραξιών, με στόχο να διερευνηθεί εάν ο αυξημένος BMI αποτελεί πραγματική αιτία αγγειακής άνοιας και ποιοι μεταβολικοί παράγοντες μεσολαβούν σε αυτή τη σχέση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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