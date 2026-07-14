Με αλλεργία 1 στους 4 στην Ευρώπη – Η ειδικός εξηγεί για αυξάνονται αλματωδώς οι αλλεργίες
Με αλλεργία 1 στους 4 στην Ευρώπη – Η ειδικός εξηγεί για αυξάνονται αλματωδώς οι αλλεργίες
Η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ζωή σε κλειστούς χώρους και «στείρα» περιβάλοντα φαίνεται να κάνουν το ανοσοποιητικό πιο ευάλωτο σε αλλεργίες εξηγεί η κυρία Σοφία Σολιδάκη, Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων, Επιστημονικά υπεύθυνη Αλλεργιολογικού Τμήματος στο Μetropolitan General
Οι αλλεργίες δεν είναι πια μια σπάνια ενόχληση που αφορά λίγους. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, ένας στους τέσσερις ανθρώπους πάσχει σήμερα από κάποια αλλεργική πάθηση, ενώ οι ειδικοί προβλέπουν ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Τι συμβαίνει όμως; Γιατί ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν αλλεργίες;
Το περιβάλλον αλλάζει – και μαζί του και εμείς
Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη σημαντικό αποτύπωμα. Οι περίοδοι ανθοφορίας επιμηκύνονται, η γύρη κυκλοφορεί περισσότερους μήνες στον αέρα και σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Το αποτέλεσμα; Τα άτομα με εποχική αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα υποφέρουν για μεγαλύτερα διαστήματα μέσα στο χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το περιβάλλον αλλάζει – και μαζί του και εμείς
Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη σημαντικό αποτύπωμα. Οι περίοδοι ανθοφορίας επιμηκύνονται, η γύρη κυκλοφορεί περισσότερους μήνες στον αέρα και σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Το αποτέλεσμα; Τα άτομα με εποχική αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα υποφέρουν για μεγαλύτερα διαστήματα μέσα στο χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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