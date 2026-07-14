Δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα για παιδιά με σοβαρές παθήσεις – Νέα κοινή δράση
Δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα για παιδιά με σοβαρές παθήσεις – Νέα κοινή δράση
Η νέα κοινή δράση προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένη φροντίδα σε νεογνά, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με απειλητικές ή περιοριστικές για τη ζωή παθήσεις, στηρίζοντας παράλληλα και τις οικογένειές τους
Μια νέα κοινή δράση για τη δωρεάν παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε παιδιά και νέους με σοβαρές παθήσεις παρουσιάζουν η Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Ίδρυμα «Τζένη Καρέζη».
Η δράση με τίτλο «Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων – Ανδρέας Γιαννόπουλος» απευθύνεται σε νεογνά, βρέφη, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες που αντιμετωπίζουν απειλητικές ή περιοριστικές για τη ζωή καταστάσεις υγείας.
Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και φροντίδας στους ασθενείς, αλλά και η παράλληλη στήριξη των οικογενειών και των σημαντικών προσώπων του περιβάλλοντός τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η δράση με τίτλο «Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων – Ανδρέας Γιαννόπουλος» απευθύνεται σε νεογνά, βρέφη, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες που αντιμετωπίζουν απειλητικές ή περιοριστικές για τη ζωή καταστάσεις υγείας.
Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και φροντίδας στους ασθενείς, αλλά και η παράλληλη στήριξη των οικογενειών και των σημαντικών προσώπων του περιβάλλοντός τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα