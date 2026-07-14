Δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα για παιδιά με σοβαρές παθήσεις – Νέα κοινή δράση
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Ανακουφιστική Φροντίδα Έφηβοι

Δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα για παιδιά με σοβαρές παθήσεις – Νέα κοινή δράση

Η νέα κοινή δράση προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένη φροντίδα σε νεογνά, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με απειλητικές ή περιοριστικές για τη ζωή παθήσεις, στηρίζοντας παράλληλα και τις οικογένειές τους

Δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα για παιδιά με σοβαρές παθήσεις – Νέα κοινή δράση
ygeiamou.gr team
Μια νέα κοινή δράση για τη δωρεάν παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε παιδιά και νέους με σοβαρές παθήσεις παρουσιάζουν η Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Ίδρυμα «Τζένη Καρέζη».

Η δράση με τίτλο «Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων – Ανδρέας Γιαννόπουλος» απευθύνεται σε νεογνά, βρέφη, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες που αντιμετωπίζουν απειλητικές ή περιοριστικές για τη ζωή καταστάσεις υγείας.

Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και φροντίδας στους ασθενείς, αλλά και η παράλληλη στήριξη των οικογενειών και των σημαντικών προσώπων του περιβάλλοντός τους.

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ygeiamou.gr team
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