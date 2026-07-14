Δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα για παιδιά με σοβαρές παθήσεις – Νέα κοινή δράση

Η νέα κοινή δράση προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένη φροντίδα σε νεογνά, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με απειλητικές ή περιοριστικές για τη ζωή παθήσεις, στηρίζοντας παράλληλα και τις οικογένειές τους