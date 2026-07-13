Κουνούπια – Ιός του Δυτικού Νείλου: 4 περιοχές της Αττικής στο «κόκκινο»
YGEIAMOU.GR
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Ιός Δυτικού Νείλου Κουνούπια

Κουνούπια – Ιός του Δυτικού Νείλου: 4 περιοχές της Αττικής στο «κόκκινο»

Συναγερμός μετά το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αγία Παρασκευή – Ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται «επηρεαζόμενες» και ποιες «υψηλού κινδύνου»

Κουνούπια – Ιός του Δυτικού Νείλου: 4 περιοχές της Αττικής στο «κόκκινο»
Κλέλια Γιαρίμογλου
Συναγερμό στις υγειονομικές αρχές σήμανε το πρώτο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκε στη χώρα για την περίοδο μετάδοσης του 2026, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) να δίνει στη δημοσιότητα τη λίστα με τις «επηρεαζόμενες» και τις «υψηλού κινδύνου» περιοχές, στις οποίες ενεργοποιούνται αυξημένα μέτρα επιτήρησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική, όπου η Αγία Παρασκευή, στην οποία εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, χαρακτηρίζεται ως «επηρεαζόμενη» περιοχή, ενώ οι όμοροι δήμοι Παιανίας, Παλλήνης και Χαλανδρίου εντάσσονται στις περιοχές «υψηλού κινδύνου», καθώς, παρότι δεν έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής κρούσματα, συγκεντρώνουν επιδημιολογικά, εντομολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που ευνοούν την κυκλοφορία του ιού.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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