Έρλινγκ Χάαλαντ: Η πρωινή συνήθεια που τον βοηθά να αποδίδει καλύτερα – Διαρκεί μόλις 10 λεπτά

Ο Νοβηγός σταρ των γηπέδων ξεκινά τη μέρα του με μια απλή πρωινή συνήθεια 10 λεπτών. Οι ειδικοί εξηγούν πώς βοηθά ύπνο, διάθεση και ενέργεια