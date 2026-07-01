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Έρλινγκ Χάαλαντ: Η πρωινή συνήθεια που τον βοηθά να αποδίδει καλύτερα – Διαρκεί μόλις 10 λεπτά
YGEIAMOU.GR
Erling Haaland Ηλιακό φως Κιρκάδιος ρυθμός Περίπατος Περπάτημα Πρωινή συνήθεια

Έρλινγκ Χάαλαντ: Η πρωινή συνήθεια που τον βοηθά να αποδίδει καλύτερα – Διαρκεί μόλις 10 λεπτά

Ο Νοβηγός σταρ των γηπέδων ξεκινά τη μέρα του με μια απλή πρωινή συνήθεια 10 λεπτών. Οι ειδικοί εξηγούν πώς βοηθά ύπνο, διάθεση και ενέργεια

Έρλινγκ Χάαλαντ: Η πρωινή συνήθεια που τον βοηθά να αποδίδει καλύτερα – Διαρκεί μόλις 10 λεπτά
ygeiamou.gr team
Δεν είναι μόνο η προπόνηση, η σωστή διατροφή ή η αποκατάσταση που συμβάλλουν στις εντυπωσιακές επιδόσεις του διάσημου ποδοσφαιριστή, Erling Haaland. Ο Νορβηγός επιθετικός αποκάλυψε πρόσφατα ότι μία από τις πιο σημαντικές συνήθειες της καθημερινότητάς του είναι κάτι εξαιρετικά απλό: Ένας σύντομος περίπατος στο φυσικό φως αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα.

Μέσα από το νέο του κανάλι στο YouTube, όπου παρουσιάζει τις πρακτικές που ακολουθεί για να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του, ο 25χρονος αναφέρθηκε σε τεχνικές όπως η θεραπεία με κόκκινο φως, οι σάουνες, τα παγωμένα μπάνια και οι διατάσεις. Ωστόσο, εκείνο που ξεχωρίζει για την απλότητα και την προσβασιμότητά του είναι η πρωινή βόλτα.

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ygeiamou.gr team
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