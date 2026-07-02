ECDC: Αρωματισμένα νουντλς η πιθανή πηγή κρουσμάτων σαλμονέλας σε 13 χώρες της ΕΕ
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ECDC Διατροφή Σαλμονέλα

ECDC: Αρωματισμένα νουντλς η πιθανή πηγή κρουσμάτων σαλμονέλας σε 13 χώρες της ΕΕ

Νέα έκθεση του ECDC «συνδέει» τα κρούσματα με προϊόντα συγκεκριμένης μάρκας - Τουλάχιστον 106 επιβεβαιωμένα περιστατικά και 49 νοσηλείες

ECDC: Αρωματισμένα νουντλς η πιθανή πηγή κρουσμάτων σαλμονέλας σε 13 χώρες της ΕΕ
ygeiamou.gr team
Αρωματισμένα προϊόντα νουντλς (noodles) θεωρούνται η πιθανότερη πηγή της τρέχουσας επιδημίας λοιμώξεων από Salmonella Stanley, η οποία έχει καταγραφεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με Ταχεία Αξιολόγηση Επιδημίας της EFSA και του ECDC.

Από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026 αναφέρθηκαν 106 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 13 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ (Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επιδημία έχει επηρεάσει κυρίως παιδιά και νεαρούς ενήλικες, ενώ τουλάχιστον 49 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία.

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ygeiamou.gr team
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