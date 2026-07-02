Το μάτι ως «παράθυρο» υγείας: Νέα εξέταση δείχνει διαβήτη, πίεση και χοληστερόλη σε δευτερόλεπτα
Το μάτι ως «παράθυρο» υγείας: Νέα εξέταση δείχνει διαβήτη, πίεση και χοληστερόλη σε δευτερόλεπτα
Νέο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης αναλύει εικόνες αμφιβληστροειδούς και εντοπίζει ενδείξεις κοινών παθήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερο προληπτικό έλεγχο
Ένα νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να αναλύει εικόνες του αμφιβληστροειδούς και να εντοπίζει, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενδείξεις για μια σειρά κοινών παθήσεων, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, η ουρική αρθρίτιδα, η οστεοπόρωση και οι διαταραχές του θυρεοειδούς.
Το πρόγραμμα, που ονομάζεται Reti-Pioneer, παρουσιάστηκε σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine και θεωρείται ένα βήμα προς την αξιοποίηση μιας απλής οφθαλμολογικής απεικόνισης για τον ταχύτερο έλεγχο πολλών διαφορετικών νοσημάτων. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Lisa Zhuoting Zhu, εκτιμά ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη διάγνωση πιο άμεση, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή περιφερειακές κοινότητες. «Οι ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την υγεία τους αμέσως και να ξεκινούν θεραπευτικές παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό, αντί να περιμένουν τα αποτελέσματα εξετάσεων, που απαιτούν περισσότερο χρόνο», ανέφερε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το πρόγραμμα, που ονομάζεται Reti-Pioneer, παρουσιάστηκε σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine και θεωρείται ένα βήμα προς την αξιοποίηση μιας απλής οφθαλμολογικής απεικόνισης για τον ταχύτερο έλεγχο πολλών διαφορετικών νοσημάτων. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Lisa Zhuoting Zhu, εκτιμά ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη διάγνωση πιο άμεση, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή περιφερειακές κοινότητες. «Οι ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την υγεία τους αμέσως και να ξεκινούν θεραπευτικές παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό, αντί να περιμένουν τα αποτελέσματα εξετάσεων, που απαιτούν περισσότερο χρόνο», ανέφερε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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