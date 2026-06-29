Το παράδοξο κόλπο με τις κάλτσες που μπορεί να σας δροσίσει πριν τον ύπνο
Το παράδοξο κόλπο με τις κάλτσες που μπορεί να σας δροσίσει πριν τον ύπνο
Όταν το κλιματιστικό δεν είναι διαθέσιμο, μικρές αλλαγές πριν από την κατάκλιση μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να ρίξει θερμοκρασία - Ποιο είναι το παράξενο κόλπο που προτείνει η ειδικός
Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά, κάθε τρόπος δροσιάς είναι ευπρόσδεκτος, ειδικά τις βραδινές ώρες. Το κλιματιστικό παραμένει η πιο προφανής λύση, όμως υπάρχουν και πιο απλές, οικονομικές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν όταν δεν είναι διαθέσιμο.
Μία από αυτές ακούγεται παράδοξη: να φορέσετε κάλτσες. Όχι οποιεσδήποτε, όμως. Η Δρ. Allie Hare, πρόεδρος της Βρετανικής Εταιρείας Ύπνου, προτείνει, σύμφωνα με τον Guardian, να τοποθετήσετε ένα ζευγάρι κάλτσες στο ψυγείο και να τις φορέσετε λίγο πριν ξαπλώσετε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μία από αυτές ακούγεται παράδοξη: να φορέσετε κάλτσες. Όχι οποιεσδήποτε, όμως. Η Δρ. Allie Hare, πρόεδρος της Βρετανικής Εταιρείας Ύπνου, προτείνει, σύμφωνα με τον Guardian, να τοποθετήσετε ένα ζευγάρι κάλτσες στο ψυγείο και να τις φορέσετε λίγο πριν ξαπλώσετε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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