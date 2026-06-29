Το παράδοξο κόλπο με τις κάλτσες που μπορεί να σας δροσίσει πριν τον ύπνο

Όταν το κλιματιστικό δεν είναι διαθέσιμο, μικρές αλλαγές πριν από την κατάκλιση μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να ρίξει θερμοκρασία - Ποιο είναι το παράξενο κόλπο που προτείνει η ειδικός