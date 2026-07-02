Κάπνισμα και παιδιά: Η «τριπλή απειλή» για αλλεργίες, άσθμα και λοιμώξεις
Κάπνισμα και παιδιά: Η «τριπλή απειλή» για αλλεργίες, άσθμα και λοιμώξεις
Το παθητικό κάπνισμα επιβαρύνει τους παιδικούς πνεύμονες, αυξάνει την ευαισθησία στα αλλεργιογόνα και δυσκολεύει τον έλεγχο της αλλεργικής ρινίτιδας και του άσθματος
*Γράφει ο κ. Νικόλαος Γκαβογιαννάκης, Αλλεργιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Διευθυντής Αλλεργιολογικού Τµ. 401 ΓΣΝΑ
Το κάπνισµα εξακολουθεί να αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας παγκοσµίως. Όταν µιλάµε για τις επιπτώσεις του καπνίσµατος, συνήθως σκεφτόµαστε τον καρκίνο του πνεύµονα, τη ΧΑΠ ή τα καρδιαγγειακά νοσήµατα.
Λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό είναι η στενή σχέση του καπνίσµατος µε τις αλλεργίες και το άσθµα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το κάπνισµα εξακολουθεί να αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας παγκοσµίως. Όταν µιλάµε για τις επιπτώσεις του καπνίσµατος, συνήθως σκεφτόµαστε τον καρκίνο του πνεύµονα, τη ΧΑΠ ή τα καρδιαγγειακά νοσήµατα.
Λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό είναι η στενή σχέση του καπνίσµατος µε τις αλλεργίες και το άσθµα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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