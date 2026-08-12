Ιός Δυτικού Νείλου: Συναγερμός στην Αττική – 32 δήμοι στο επίκεντρο

Συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της λοίμωξης εφέτος έχοντας ήδη οδηγήσει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) να επιστήσει την προσοχή των κατοίκων του Λεκανοπεδίου σε μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών.

Το νέο δελτίο «επηρεαζόμενων» και «υψηλού κινδύνου» περιοχών για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ περιλαμβάνει 32 δήμους στην Αττική και 14 δήμους στην υπόλοιπη χώρα.



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