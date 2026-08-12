Ιός Δυτικού Νείλου: Συναγερμός στην Αττική – 32 δήμοι στο επίκεντρο
YGEIAMOU.GR
Ιός Δυτικού Νείλου Αττική ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Συναγερμός στην Αττική – 32 δήμοι στο επίκεντρο

Σε αυξητική τροχιά βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, με 32 δήμους της Αττικής να χαρακτηρίζονται επηρεαζόμενοι και ακόμη 14 δήμοι σε άλλες περιοχές της χώρας

Ιός Δυτικού Νείλου: Συναγερμός στην Αττική – 32 δήμοι στο επίκεντρο
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά

Συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της λοίμωξης εφέτος έχοντας ήδη οδηγήσει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) να επιστήσει την προσοχή των κατοίκων του Λεκανοπεδίου σε μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών.

Το νέο δελτίο «επηρεαζόμενων» και «υψηλού κινδύνου» περιοχών για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ περιλαμβάνει 32 δήμους στην Αττική και 14 δήμους στην υπόλοιπη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης