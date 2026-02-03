Πώς θα ηρεμήσετε ένα θυμωμένο παιδί – Τα tips των ειδικών
YGEIAMOU.GR
Απογοήτευση Γονείς Επιθετική συμπεριφορά Θυμός Συναισθήματα

Πώς θα ηρεμήσετε ένα θυμωμένο παιδί – Τα tips των ειδικών

Καμιά φορά, οι «εκρήξεις» των παιδιών σημαίνουν απλά ότι δεν ξέρουν πώς αλλιώς να εκφράζουν αυτό που αισθάνονται. Ειδικοί εξηγούν πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά να ηρεμήσουν

Πώς θα ηρεμήσετε ένα θυμωμένο παιδί – Τα tips των ειδικών
Βίκυ Βενιού
Τα ξεσπάσματα θυμού είναι κάτι φυσιολογικό στα μικρά παιδιά. Στην προσχολική ηλικία, πολλά παιδιά φωνάζουν, πετούν αντικείμενα ή αρπάζουν παιχνίδια, όχι επειδή είναι «κακά», αλλά επειδή δεν ξέρουν ακόμη πώς να πουν με λόγια τι νιώθουν ή τι χρειάζονται.

Αυτές οι στιγμές μπορεί να κουράζουν τους γονείς, όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι προσφέρουν, παράλληλα, μια σημαντική ευκαιρία: Αν οι ενήλικες αντιδράσουν σωστά, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν πώς να καταλαβαίνουν τα συναισθήματά τους, να τα εκφράζουν και να τα ελέγχουν. Ο θυμός και η επιθετικότητα είναι συνηθισμένα σε αυτή την ηλικία, αλλά ο τρόπος που αντιδρούν οι γονείς παίζει καθοριστικό ρόλο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης