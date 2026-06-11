Νέο παγκόσμιο εμβόλιο σχεδιασμένο με ΑΙ υπόσχεται προστασία από μελλοντικές πανδημίες
Νέο παγκόσμιο εμβόλιο σχεδιασμένο με ΑΙ υπόσχεται προστασία από μελλοντικές πανδημίες
Αντί να «κυνηγά» τις μεταλλάξεις, η νέα τεχνολογία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον σχεδιασμό ενός υπερ-αντιγόνου, με στόχο τη δημιουργία προληπτικών και ευρείας δράσης εμβολίων
Ένα νέο, καθολικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, σχεδιασμένο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους, αποδεικνύοντας ότι είναι ασφαλές και δεν προκαλεί σημαντικές παρενέργειες. Το εμβόλιο, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια ευρύτερη προστασία από μελλοντικές υγειονομικές απειλές. Τα σχετικά ευρήματα δημοσιεύονται στο Journal of Infection.
Στη δοκιμή συμμετείχαν 39 υγιείς εθελοντές, οι οποίοι έλαβαν ένα εμβόλιο σχεδιασμένο για την προστασία από τους κορωνοϊούς Sarbeco, μια μεγάλη ομάδα ιών που απαντώνται στη φύση και περιλαμβάνει τον SARS-CoV-2, που ευθύνεται για την πανδημία COVID-19, τον SARS και συναφείς ιούς νυχτερίδων, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μεταδοθούν από ζώα σε ανθρώπους στο μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εμβόλιο προκάλεσε ανοσολογικές αντιδράσεις όχι μόνο κατά του SARS-CoV-2 και του SARS, αλλά και κατά σχετικών κορωνοϊών ζώων. Αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί κάποια μέρα να βοηθήσει στην προστασία από ιούς που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στους ανθρώπους.
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Στη δοκιμή συμμετείχαν 39 υγιείς εθελοντές, οι οποίοι έλαβαν ένα εμβόλιο σχεδιασμένο για την προστασία από τους κορωνοϊούς Sarbeco, μια μεγάλη ομάδα ιών που απαντώνται στη φύση και περιλαμβάνει τον SARS-CoV-2, που ευθύνεται για την πανδημία COVID-19, τον SARS και συναφείς ιούς νυχτερίδων, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μεταδοθούν από ζώα σε ανθρώπους στο μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εμβόλιο προκάλεσε ανοσολογικές αντιδράσεις όχι μόνο κατά του SARS-CoV-2 και του SARS, αλλά και κατά σχετικών κορωνοϊών ζώων. Αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί κάποια μέρα να βοηθήσει στην προστασία από ιούς που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στους ανθρώπους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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