Νέο παγκόσμιο εμβόλιο σχεδιασμένο με ΑΙ υπόσχεται προστασία από μελλοντικές πανδημίες

Αντί να «κυνηγά» τις μεταλλάξεις, η νέα τεχνολογία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον σχεδιασμό ενός υπερ-αντιγόνου, με στόχο τη δημιουργία προληπτικών και ευρείας δράσης εμβολίων