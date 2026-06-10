Όραση: Γιατί δεν πρέπει να τρίβουμε τα μάτια μας – Οι κίνδυνοι και οι λύσεις που ανακουφίζουν

Από τις αλλεργίες και την ξηροφθαλμία έως τον κίνδυνο για τον κερατοειδή, οι ειδικοί εξηγούν γιατί το τρίψιμο δεν είναι λύση και πότε χρειάζεται οφθαλμολογικός έλεγχος