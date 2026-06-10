Όραση: Γιατί δεν πρέπει να τρίβουμε τα μάτια μας – Οι κίνδυνοι και οι λύσεις που ανακουφίζουν
Όραση: Γιατί δεν πρέπει να τρίβουμε τα μάτια μας – Οι κίνδυνοι και οι λύσεις που ανακουφίζουν
Από τις αλλεργίες και την ξηροφθαλμία έως τον κίνδυνο για τον κερατοειδή, οι ειδικοί εξηγούν γιατί το τρίψιμο δεν είναι λύση και πότε χρειάζεται οφθαλμολογικός έλεγχος
Είναι μια σχεδόν… αυτόματη κίνηση: τα μάτια μάς φαγουρίζουν και το χέρι μας «ανεβαίνει» ασυναίσθητα για να τα τρίψει. Η ανακούφιση είναι άμεση, αλλά συχνά προσωρινή. Και, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, όχι πάντα ακίνδυνη.
Το τρίψιμο των ματιών μπορεί να επιδεινώσει τον ερεθισμό, να μεταφέρει μικρόβια, να προκαλέσει μικροτραυματισμούς στην επιφάνεια του ματιού και, όταν γίνεται συστηματικά, να συνδεθεί με σοβαρότερες βλάβες στον κερατοειδή.
Ο κνησμός, ωστόσο, δεν εμφανίζεται χωρίς λόγο. Συνήθως είναι σημάδι ότι κάτι ενοχλεί την επιφάνεια του ματιού ή τα βλέφαρα.
Και η λύση δεν είναι η πίεση με τα δάχτυλα, αλλά η αντιμετώπιση της αιτίας, εξηγούν ο επίκουρος καθηγητής οφθαλμολογίας, Taylor Starnes και η αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής οφθαλμολογίας, Neelam Patadia, στο The Conversation.
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Το τρίψιμο των ματιών μπορεί να επιδεινώσει τον ερεθισμό, να μεταφέρει μικρόβια, να προκαλέσει μικροτραυματισμούς στην επιφάνεια του ματιού και, όταν γίνεται συστηματικά, να συνδεθεί με σοβαρότερες βλάβες στον κερατοειδή.
Ο κνησμός, ωστόσο, δεν εμφανίζεται χωρίς λόγο. Συνήθως είναι σημάδι ότι κάτι ενοχλεί την επιφάνεια του ματιού ή τα βλέφαρα.
Και η λύση δεν είναι η πίεση με τα δάχτυλα, αλλά η αντιμετώπιση της αιτίας, εξηγούν ο επίκουρος καθηγητής οφθαλμολογίας, Taylor Starnes και η αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής οφθαλμολογίας, Neelam Patadia, στο The Conversation.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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